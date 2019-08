LO SCAZZO VOLA ALTO - A POCHI GIORNI DALLE POLEMICHE SUI COSTOSI VIAGGI SUI JET PRIVATI DI HARRY E MEGHAN, WILLIAM E KATE SONO STATI AVVISTATI CARICHI DI VALIGIE MENTRE PRENDEVANO UN AEREO LOW COST: COSTO DEL BIGLIETTO 73 STERLINE CONTRO I 20 MILA EURO A TRATTA DEGLI ECOLOGISTI DUCHI DI SUSSEX – DOPO GLI SCAZZI TRA FRATELLI E LA FUGA A FROGMORE COTTAGE DELL’ATTRICETTA E DEL MARITO, NON È CHE IL FUTURO RE D’INGHILTERRA HA VOLUTO…(VIDEO)

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

williaM e kate prendono aereo 2

Sarà sicuramente un caso, ma soltanto pochi giorni dopo la polemica sui costosissimi viaggi su jet privato di Harry, Meghan e del piccolo Archie, ieri William e Kate sono stati fotografati mentre con i figli prendevano un volo low cost da Norwich a Aberdeen, dove li attendevano la Regina Elisabetta e il marito Filippo, nella tenuta di Balmoral.

williaM e kate prendono aereo 1

Costo del biglietto 73 misere sterline, compagnia Flybe, aereo mini e spartano: William, Kate e i piccoli si sono seduti nelle prime file, per lo stupore degli altri passeggeri "plebei".

harry e meghan sull'aereo privato 6

Allo scoop del Daily Mail , sono scattate le speculazioni. Non lo avranno fatto mica apposta William e Kate, dopo le voci di dissidi tra le due famiglie e il trasloco di Harry e Meghan a Frogmore Cottage? Chissà. I maligni dicono di sì, per differenziarsi, di fronte ai sudditi, dagli "spendaccioni" duchi del Sussex, che qualche giorno fa avevano utilizzato jet privati per viaggiare in Europa (costo 20mila sterline a tratta), ovviamente a carico dei contribuenti, con ultima tappa la villa da 15 milioni di Elton John a Nizza.

l'aereo privato di harry e meghan 2

Dopo le critiche, la star inglese si era esposto in prima persona per difenderli: "Quell' aereo l' ho pagato io, lasciateli in pace!".

