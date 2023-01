SCEMENZE REALI E INTELLIGENZE ARTIFICIALI - GLI STUDENTI ORA FANNO I COMPITI A CASA SFRUTTANDO I “CHATBOT” - I PROGRAMMI GENERANO TESTI CHE SPESSO CONTENGONO ERRORI E INFORMAZIONI FALSE (ANCHE SE E' GIA' STATA ANNUNCIATA UNA NUOVA VERSIONE CAPACE DI GARANTIRE UN MAGGIOR LIVELLO DI QUALITA' DELLE INFORMAZIONI) - MORALE DELLA FAVA: GLI STUDENTI RESTANO CAPRE MENTRE I ROBOT IMPARANO...

Estratto dell’articolo di Nadia Ferrigo per “la Stampa”

ChatGPT […], il chatbot che fa tremare scuole e università potrebbe garantire addirittura risultati migliori agli studenti non particolarmente bravi con la scrittura. Se avete meno di vent' anni, probabilmente sapete già di cosa si sta parlando, perché Tik Tok è pieno di tutorial che spiegano passo passo «come usare ChatGPT per fare i compiti».

Per chi ha qualche primavera in più, spiegato semplice: è un'applicazione di intelligenza artificiale generativa. Basta collegarsi, creare un profilo e iniziare a scrivere sulla chat di che cosa si ha bisogno. Per esempio «una relazione su Cristoforo Colombo[…] Ricerche, lettere, relazioni, ma pure le equazioni e relazioni scientifiche si risolvono in una manciata di secondi. Negli Stati Uniti scuole e università tentano di correre ai ripari. […]

ChatGPT - Chat Generative Pre-trained Transformer - è stata lanciata lo scorso novembre da OpenAI, organizzazione americana di ricerca sull'intelligenza artificiale fondata - e poi abbandonata - nel 2015 da Elon Musk con l'obiettivo di «fare avanzare l'intelligenza digitale in modo che possa portare benefici all'umanità». Il limite? I risultati, per quanto ben scritti, possono contenere informazioni vere e false insieme.

Anche se esistono già altre aziende americane con prodotti simili dotati di controllo di qualità, non c'è motivo di sottovalutare la portata dell'innovazione. Siamo ancora alla versione Beta, gratuita, ma uscirà una nuova versione capace di garantire un maggior livello di qualità e affidabilità delle informazioni.

«È una rete neurale allenata su contenuti precedenti, che possono anche essere raccolti dai motori di ricerca. La sua eccezionalità sta nell'essere per la prima volta fruibile dal grande pubblico. […]», spiega Giovanni Emanuele Corazza, professore di Ingegneria all'Università di Bologna e fondatore del Marconi Institute for Creativity.

[…] «[…] Il chatbot può generare contenuti, ma è incapace di estrarne valore e significato. Fino a che i chatbot come questo non avranno una coscienza, non saranno cioè in grado di essere consapevoli di quel che stanno facendo, cosa peraltro improbabile, il processo creativo resterà nostro. La creatività è il futuro del lavoro umano, possibilmente aiutata da AI».

[…] «Questi timori sono comprensibili. Ma si può anche pensare creativamente ai modi in cui ChatGPT potrebbe essere usato in un sistema scolastico del futuro - conclude Corazza -. Si potrebbe per esempio chiedere a ChatGPT di svolgere una ricerca su un argomento e agli studenti un'analisi a posteriori del risultato, distinguendo ciò che è vero da ciò che è falso o irrilevante. Così si può allenare il pensiero critico. […] ».

