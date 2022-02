SCEMI PER IL CIBO - RICERCATORI CANADESI HANNO SCOPERTO CHE ALTI LIVELLI DI GRASSO CORPOREO, CIOE' TROPPA PANZA, SONO UN FATTORE DI RISCHIO PER IL DECLINO COGNITIVO: VELOCITA' DI ELABORAZIONE DEL PENSIERO E PROBLEMI DI MEMORIA - ANCHE TENENDO CONTO DEI FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI, DAL DIABETE ALL'IPERTENSIONE, IL RISULTATO E' LA DEMENZA SENILE

Dagotraduzione da Study Finds

cicciona al mare

Il corpo umano è la somma delle sue parti. Se un'area corporea è fuori controllo, è molto probabile che anche altri organi e processi abbiano un problema. Ad esempio, i ricercatori della McMaster University riferiscono che livelli più elevati di grasso corporeo sono un fattore di rischio per il declino cognitivo, una velocità di elaborazione del pensiero più lenta e problemi di memoria.

Anche dopo che il team di ricerca ha tenuto conto dei fattori di rischio cardiovascolare, come il diabete o l'ipertensione, e delle lesioni cerebrali vascolari, il risultato è rimasto coerente. C'era un'associazione innegabile tra grasso corporeo e punteggi cognitivi inferiori. Ciò indica fortemente che esistono percorsi aggiuntivi, ma ancora poco chiari, che collegano l'accumulo eccessivo di grasso al declino cognitivo.

donna grassa in spiaggia 3

Per questo progetto, sono stati misurati i livelli di grasso corporeo totale tramite l'analisi dell'impedenza bioelettrica a poco più di 9.000 partecipanti. Inoltre, 6.733 di questi partecipanti sono stati poi sottoposti a una risonanza magnetica per valutare sia il grasso addominale accumulato attorno agli organi (grasso viscerale) sia eventuali lesioni cerebrali vascolari (regioni del cervello ostacolate dalla mancanza di un adeguato flusso sanguigno).

«I nostri risultati suggeriscono che le strategie per prevenire o ridurre l'eccesso di grasso corporeo possono preservare la funzione cognitiva», afferma l'autrice principale dello studio Sonia Anand, professoressa di medicina della Michael G. DeGroote School of Medicine della McMaster University e specialista in medicina vascolare presso Hamilton Health Scienze (HHS), in un comunicato stampa.

panze in spiaggia

«L'effetto dell'aumento del grasso corporeo è persistito anche dopo aver aggiustato il suo effetto sull'aumento dei fattori di rischio cardiovascolare come il diabete e l'ipertensione, nonché il danno vascolare cerebrale, che dovrebbe spingere i ricercatori a indagare su quali altri percorsi possono collegare il grasso in eccesso alla ridotta funzione cognitiva».

L'età dei volontari variava da 30 a 75 anni, con un'età media di 58 anni. Poco più della metà del gruppo (56%) erano donne e tutti i partecipanti provenivano dalla Polonia o dal Canada.

donna grassa in spiaggia

«Preservare la funzione cognitiva è uno dei modi migliori per prevenire la demenza in età avanzata. Questo studio suggerisce che uno dei modi in cui una buona alimentazione e un'attività fisica prevengono la demenza può essere il mantenimento di un peso sano e una percentuale di grasso corporeo bassa», spiega Eric Smith, neurologo, scienziato e professore associato di neuroscienze cliniche presso l'Università di Calgary.

Lo studio è pubblicato su JAMA Network Open.