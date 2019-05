2 mag 2019 17:58

SCEMOLOGY ALLA DERIVA – ALLARME MORBILLO SULLA NAVE DA CROCIERA FREEWINDS DI SCIENTOLOGY CON 300 PERSONE A BORDO, CHE È STATA MESSA IN QUARANTENA NEI CARAIBI DOPO AVER SCOPERTO UN CASO DI CONTAGIO A BORDO TRA I PASSEGGERI – LA NAVE È SPESSO USATA PER I RITIRI RELIGIOSI CHE, IN QUESTO CASO, DURERANNO PIÙ A LUNGO DEL PREVISTO VISTO CHE NESSUNO POTRÀ ABBANDONARLA…