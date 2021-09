Nico Falco per "www.fanpage.it"

un gratta e vinci milionario

“Guardate pure voi, ho visto bene? Ho vinto 500mila euro?”. Il titolare della tabaccheria prende il biglietto del Gratta & Vinci, lo guarda, lo controlla, capisce. Si, quel pezzo di carta vale mezzo milione di euro. E non ci pensa due volte: mette il foglietto in tasca, si infila il casco, esce in strada, salta sullo scooter e fugge di corsa, tra gli sguardi attoniti della donna, del dipendente e di alcuni altri clienti.

un gratta e vinci

La scena, più adatta a un film comico che alla realtà, è avvenuta ieri mattina, 3 settembre, in una tabaccheria del centro di Napoli, zona Stella. Protagonisti: una donna che aveva acquistato il tagliando fortunato della lotteria istantanea e uno dei titolari dell’esercizio commerciale. La signora, dopo aver grattato via la patina e aver controllato i simboli, era rimasta incredula.

Pensando di aver visto male aveva chiesto aiuto al dipendente, perché verificasse anche lui con un dispositivo dedicato. Il terzo controllo lo aveva fatto uno dei titolari, e anche lui si era accorto che, in effetti, tra le mani aveva mezzo milione di euro. Una somma forse non in grado di cambiare una vita, ma di darle una bella aggiustata sicuramente.

gratta e vinci in tabaccheria

Senza pensare alle conseguenze, alla facilità con cui sarebbe stato identificato, e alle difficoltà che avrebbe inevitabilmente incontrato per incassare quei soldi (oltre al reato commesso), l'uomo era semplicemente scappato di corsa fuori, si era infilato il casco ed era fuggito sullo scooter. Dopo la denuncia sporta dalla vittima i carabinieri sono sulle sue tracce, è ancora irreperibile. Il biglietto, invece, è diventato carta straccia: il furto è stato segnalato all’Agenzia dei Monopoli ed è stato chiesto il blocco.

i gratta e vinci gratta e vinci gratta e vinci