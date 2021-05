SCENE APOCALITTICHE IN CONGO CON L'ERUZIONE DEL VULCANO NYIRAGONGO – 700MILA PERSONE COSTRETTE A LASCIARE LA CITTA’ DI GOMA - MOLTISSIME CASE SENZA ELETTRICITÀ A CAUSA DELLA DISTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE, MENTRE LE NOTIZIE SU MORTI E FERITI SONO INVECE ANCORA TUTTE DA VERIFICARE – “AL MOMENTO SAPPIAMO DI UNA VENTINA DI CADAVERI RINVENUTI, MA È ANCORA PRESTO E DIFFICILE PER TRACCIARE UN BILANCIO”

Luigi Guelpa per “il Giornale”

L' ambientazione è quella di Congo, il celebre romanzo di Michael Crichton. Se però nel libro il lettore al massimo può pensare ad una serie di sfortunate circostanze più che ad una inverosimile sequenza di scene d' azione, la cronaca ci proietta nel panico scatenato dall' eruzione del vulcano Nyiragongo, che ha iniziato a esplodere intorno alle 19 di sabato, costringendo il governo a ordinare l' evacuazione di una città che conta circa 700mila abitanti.

La popolazione è fuggita in massa verso il vicino Rwanda altri invece hanno raggiunto a ovest la regione di Masisi. La colata ha travolto l' aeroporto di Goma, sul versante meridionale del vulcano.

Secondo quanto mandato in onda dalla tv di stato RTNC, a Goma le persone hanno cercato di scappare con i mezzi a loro disposizione, anche a piedi, portando con sé le loro cose. Alcuni, temendo che la lava sarebbe arrivata in città, hanno cercato rifugio persino su imbarcazioni nel vicino lago Kivu, altri sono saliti sul monte Goma, il punto più alto della città.

Moltissime case sono rimaste senza elettricità a causa della distruzione di alcune infrastrutture. Notizie su morti e feriti sono invece ancora tutte da verificare.

Le immagini, alcune attendibili, altre postate sui social per generare paura e confusione in un paesaggio già di per sé infernale, mostrano intere aree della regione del Kivu sopraffatte dalla lava, abitazioni in fiamme e un fumo denso dai riflessi rossastri che si innalza per centinaia di metri.

Il governatore militare della regione, il tenente generale Constant Ndima, ha spiegato di essere «in contatto con il governo centrale di Kinshasa. Sono in corso accordi per fornire una risposta umanitaria a tutte le persone colpite. Al momento sappiamo di una ventina di cadaveri rinvenuti, ma è ancora presto e difficile per tracciare un bilancio».

Purtroppo a rendere ancora più complicata la situazione sono le scosse di terremoto registrate nell' area per tutta la giornata di domenica. Uno sciame sismico che ha toccato persino il 5° grado della scala Richter.

