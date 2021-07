28 lug 2021 18:31

SCHELETRI NELL’ARMADIO - IN PROVINCIA DI BOLZANO, UN POLACCO HA UCCISO A COLTELLATE UN CONOSCENTE AL TERMINE DI UNA LITE – L’ASSASSINO È ANDATO A CURARSI IN OSPEDALE PER LE FERITE RIPORTATE E HA RACCONTATO COME SONO ANDATI I FATTI. SI SOSPETTA CHE DIETRO CI SIA QUALCHE TIPO DI RITUALE, VISTO CHE NELL'APPARTAMENTO SONO STATI TROVATI TESCHI E SCHELETRI DI PLASTICA…