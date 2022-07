SCHERZETTO DA STRONZETTO - PANICO NEI CIELI TRA LONDRA E MINORCA DOVE UN CACCIA SI È ALZATO IN VOLO PER SCORTARE UN AEREO EASYJET: TUTTA COLPA DELLO SCHERZO IDIOTA DI UN 18ENNE INGLESE CHE HA PUBBLICATO UN FALSO ALLARME BOMBA. L’AEREO È GIUNTO A DESTINAZIONE E IL RAGAZZETTO È STATO ARRESTATO: ADESSO RISCHIA DI DOVER PAGARE UN PESANTE RISARCIMENTO...

Un falso allarme bomba sul volo Easyjet Londra-Minorca ha costretto la Guardia Civile spagnola ad attivare i protocolli di emergenza e sicurezza.

Così, si è alzato in volo un F18 che ha scortato e accompagnato l'aereo in fase di atterraggio. Solo dopo il completamento delle prime indagini, la Guardia Civile ha confermato il falso allarme

L'aereo è stato scortato da un caccia dell'aviazione spagnola subito dopo essere entrato nello spazio aereo della Spagna.

L'aereo è stato fatto atterrare con mezz'ora di ritardo

Il volo è partito alle 13.40 di domenica, quando è arrivato il falso allarme di una bomba sul volo EZY 8303 di Easyjet sulla tratta Londra Gatwick-Minorca.

Immediato il protocollo d'emergenza quando si è saputo dell'allarme rilevato per la prima volta, pare, da un gruppo di giovani che ha lanciato un messaggio sui social.

L'aereo è atterrato alle 16.44, con circa mezz'ora di ritardo rispetto a quanto previsto. La Guardia Civil ha quindi messo in atto il protocollo, controllando tutti i bagagli e i passeggeri in cabina.

I militari hanno accompagnato la discesa dall'aereo passeggero per passeggero, sottoponendoli al fiuto dei cani dell'unità esplosivi.

I video dei passeggeri

Dopo le identificazioni di rito, i passeggeri sono stati lasciati andare e la Guardia Civile ha chiuso il dispositivo di emergenza con esito negativo, confermando il falso allarme.

A bordo, solo tanta paura mista a curiosità da parte dei passeggeri che si sono ritrovati al centro di quello che è sembrato essere preso da scene di blockbuster americani, come l'ultimo Top Gun di Tom Cruise campione d'incassi al cinema

In questo caso, però, era tutto vero. Per fortuna, nulla di grave e il falso allarme oltre a far tirare un sospiro di sollievo, ha lasciato ai presenti qualcosa da poter raccontare a casa.

Gb:si dimette manager EasyJet, polemiche su voli cancellati

Compagnia low cost promette ritorno a quasi normalità in estate

Dimissioni eccellenti in casa EasyJet, una delle compagnie aeree più colpite dall'ondata di cancellazioni e disagi che nelle ultime settimane hanno investito frotte di passeggeri anche nel Regno Unito, sullo sfondo di accuse rivolte ai vettori di non aver programmato bene la ripresa post Covid dopo i tagli di personale fatti al picco della pandemia. A saltare è stata la poltrona del chief operating officer Peter Bellew, che secondo una nota diffusa dall'azienda britannica lascia per perseguire altre imprecisate "opportunità di business".

Accusato il mese scorso di "mancanza di leadership" dai vertici di Unite, uno dei principali sindacati del Regno, Bellew è stato ringraziato dall'amministratore delegato della compagnia (specializzata come è noto in voli low cost), Johan Lundgren. Ma il passaggio di consegne non viene considerato dai media dell'isola un fatto di ordinaria amministrazione, sullo sfondo delle sfide che incombono sul settore nel pieno della stagione delle vacanze estive: incluse le agitazioni sindacali che - dopo aver scosso le ferrovie britanniche e aver già coinvolto altri vettori in Europa - s'annunciano anche fra le categorie aeroportuali.

"Siamo assolutamente impegnati a garantire un'estate sicura e operazioni affidabili" ai nostri passeggeri, ha comunque sottolineato Lundgren, annunciando l'immediata nomina a nuovo chief operations officer di David Morgan, già responsabile esecutivo dei voli di EasyJet, dove lavora dal 2016. L'incarico "è in mani sicure e David garantirà una leadership forte alla compagnia per la stagione estiva", ha assicurato il ceo.

Fonti aziendali hanno intanto indicato che EasyJet è tornata in grado di garantire una media di 1700 voli al giorno e che 150.000 dei 160.000 decolli previsti fra luglio, agosto e settembre sono confermati: con un taglio "limitato" al 6% del totale originariamente previsto.

