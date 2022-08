SCHERZI DA PRETE, ANZI DA PORPORA - MERCOLEDÌ 17 AGOSTO QUALCUNO HA GIOCATO UN BRUTTO TIRO A PAPA FRANCESCO - AL TERMINE DELL'UDIENZA GENERALE DEL MERCOLEDÌ, IL PONTEFICE SI E’ AVVICINATO ALLA PRIMA FILA DOVE SIEDONO QUELLI AMMESSI AL “BACIAMANO” CHE POSSONO SALUTARE DI PERSONA IL PAPA - PER FARLO DEVONO RICEVERE UN BIGLIETTO AD HOC DA PARTE DELLA PREFETTURA DELLA CASA PONTIFICIA. E CHI SI È TROVATO DAVANTI QUESTA VOLTA IL PAPA? FRANCESCA IMMACOLATA CHAOUQUI CHE S’E’ FATTA BEFFE DI QUELLI CHE LA TENGONO LONTANA DALLE SACRE MURA. IL PAPA HA FATTO BUON VISO A CATTIVO GIOCO MA…

Dagonews

FRANCESCA CHAOUQUI E PAPA FRANCESCO

Mercoledì 17 agosto qualcuno ha fato uno scherzo da prete a Papa Francesco. Come di consueto, dopo la benedizione che conclude la tradizionale “udienza generale” del mercoledì, il Pontefice si avvicina alla prima fila delle persone presenti: sono quelle ammesse al cosiddetto “baciamano”, possono salutare di persona il Papa e, spesso, anche scambiare con lui qualche parola.

FRANCESCA CHAOUQUI E PAPA FRANCESCO

Per questo, ricevono un biglietto ad hoc da parte della Prefettura della Casa Pontificia. E chi si è trovato davanti questa volta Papa Francesco? Francesca Immacolata Chaouqui in cerca della sua solita foto opportunity da sbandierare in faccia ai poveracci che, facendo seguito agli ordini del Pontefice, la tengono lontana dalle sacre mura. Il Papa ha fatto buon viso a cattivo gioco ma in Vaticano stanno tentando di comprendere con quale marchingegno “i biglietti di bacia mano” non siano stati controllati per sapere in quale mani finivano. Con Papa Francesco, chi sbaglia non gode di nessuna misericordia.