«Nessuno ci ha dato l’allarme». I passeggeri sopravvissuti al naufragio del Bayesian hanno detto questo agli inquirenti […]. La sola allerta che risulti sia stata lanciata dall’equipaggio del veliero è quella del razzo di emergenza, alle 4.38, quando ormai il superyacht si era inabissato […].

Prima […], niente. Non un marinaio corso a bussare alle cabine, non l’ordine di salire in coperta, non indicazioni urlate all’altoparlante. Chi si è ritrovato fuori dalla cabina e si è salvato lo ha fatto per iniziativa personale: perché spaventato dalle inclinazioni continue della nave […], perché andato di sopra a vedere cosa stesse succedendo o perché, quando l’acqua era ormai arrivata alla zona notte, ha fatto in tempo a uscire.

Un silenzio inspiegabile, quello dell’equipaggio sull’allarme. Tantopiù che il comandante neozelandese, James Cutfield, aveva disposto una guardia in plancia, cioè uno dei suoi uomini di sentinella durante la notte. Com’è stato possibile che la guardia non abbia visto arrivare la tempesta?

Il tracciamento dell’Automatic Identification Sistem (Ais) dice che alle 3.50 il veliero era già in guerra contro il vento e l’acqua. La tempesta — o il downburst, come specifica il pubblico ministero — lo stava scuotendo mentre era all’ancora. Si vede bene dallo «scarabocchio» disegnato dai tracciati sulle carte: il Bayesian è tenuto alla catena dall’ancora e «balla» moltissimo […].

L’Ais mostra che nei minuti successivi l’ancora non tiene più e la barca finisce fuori controllo spinta dal vento verso il punto in cui affonderà. Mancano pochi minuti al disastro: alle 4.05 l’ultimo centimetro del veliero finisce sott’acqua e pochi secondi dopo (sono le 4.06) il suo dispositivo di emergenza «Epirb» si stacca dalla cima dell’albero e lancia in automatico l’allarme, per avvenuto affondamento, alla stazione satellitare «Cospas Sarsat» di Bari gestita dalla Guardia costiera.

Perché fra le 3.50 e le 4.05, ma soprattutto all’inizio di questo lasso di tempo, quando il Bayesian era all’ancora, i passeggeri nelle cabine non sono stati radunati nell’area più sicura del salone?

Il comandante Cutfield nel suo primo contatto con la Guardia costiera ha detto genericamente «abbiamo 12 persone in mare». Non ha specificato se fossero nello scafo o meno. Parlava, già in salvo come quasi tutto il suo equipaggio (è morto soltanto il cuoco), dalla zattera di salvataggio del veliero.

Ecco. Su quella zattera […]sono salite all’inizio 11 persone delle 15 che si sono salvate. Le altre quattro l’hanno raggiunta a nuoto dal punto in cui il veliero si è inabissato. La legge del mare, ma soprattutto il codice della navigazione, vorrebbe che il comandante fosse l’ultimo a lasciare la nave. È stato così? Era uno dei quattro che ha raggiunto la zattera quando ormai il Bayesian era affondato? «È uno degli aspetti su cui stiamo indagando» ha detto ieri il pubblico ministero Raffaele Cammarano.

[…] Il comandante è stato finora sentito come persona informata dei fatti e lo stesso procuratore capo di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, ha annunciato ieri che «dovremmo fargli delle altre domande».

In teoria lui, come tutti gli altri, non sarebbe tenuto a rimanere nel nostro Paese per l’inchiesta ma, dice il procuratore, «ci aspettiamo che prima di lasciare l’Italia attenda l’esito degli accertamenti».

Fino a ieri non era indagato, ma non sarebbe una sorpresa scoprire che lo è alla fine della sua prossima deposizione. È il suo nome quello in cima alla lista dei possibili prossimi inquisiti. Si vedrà poi se e quale ruolo possano aver avuto nel naufragio gli altri membri dell’equipaggio. […]

