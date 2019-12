GLI SCHIAVETTI DEI FERRAGNEZ – LA COPPIA PUBBLICA UNA FOTO IMMERSA IN UNA VASCA MENTRE SI SCAMBIA UN BACIO, MA UN DETTAGLIO MANDA IN VACCA TUTTA LA MESSA IN SCENA: NELLO SPECCHIO DIETRO CHIARA E FEDEZ SI VEDONO DISTINTAMENTE DUE SAGOME INTENTE A SCATTARE LA FOTO – ALTRO CHE ROMANTICISMO…

Da "www.ilmessaggero.it"

ferragnez 1

Una foto molto romantica, se non fosse per un piccolo dettaglio che non è certo sfuggito ai milioni di follower della coppia: in foto si vede chiaramente il riflesso di due persone intente a scattare la foto.

In un attimo quindi si rompe l'atmosfera intima evocata dallo scatto: in quel momento Chiara e Fedez non erano soli e la circostanza era meno sexy di quanto si potesse pensare!

