25 giu 2024 10:15

SCHIAVISMO CON I SOLDI DELLO STATO – LA COOPERATIVA AGRILOVATO, DOVE LAVORAVA IL BRACCIANTE INDIANO SATNAM SINGH, LASCIATO MORIRE PER STRADA CON UN BRACCIO TRANCIATO, HA RICEVUTO 849MILA EURO DAL MEDIOCREDITO CENTRALE, CON GARANZIA STATALE – SOLDI ARRIVATI IN TRE FINANZIAMENTI SULLA BASE DEL DECRETO LIQUIDITÀ DI CONTE, VARATO PER FRONTEGGIARE LA PANDEMIA DI COVID – I BUFFI DELLA FAMIGLIA LOVATO AL 31 DICEMBRE 2023 AMMONTAVANO A PIÙ DI MEZZO MILIONE: SE QUEI SOLDI NON FOSSERO RESTITUITI, FINIREBBERO NEL CALDERONE DEL DEBITO PUBBLICO