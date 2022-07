6 lug 2022 11:27

SCHITARRATA DA 118 – PAURA PER IL MITICO CARLOS SANTANA CHE È SVENUTO DURANTE UN CONCERTO IN MICHIGAN: IL 75ENNE SI È ACCASCIATO E GLI SONO STATE TIRATE SU LE GAMBE PER FARGLI RIPRENDERE CONOSCENZA – DOPO VENTI MINUTI È STATO PORTATO VIA IN BARELLA: IL MALORE È STATO PROVOCATO DA DISIDRATAZIONE E CALDO – IL SUO MANAGER HA FATTO SAPERE CHE ORA STA MEGLIO MENTRE GLI ORGANIZZATORI DEL CONCERTO HANNO CHIESTO DI PREGARE PER LUI… VIDEO