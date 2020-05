AGLI SCHIZZI DI MERDA DEGLI ALTRI RISPONDI SEMPRE CON IL SUONO DELLA GENTILEZZA – UN 39ENNE FILIPPINO, PRESO DI MIRA DAI BULLI PER UNA DEFORMITÀ CONGENITA AL VISO, HA INCANTATO LA RETE INTONANDO UNA CANZONE D’AMORE DIVENTATO IL SUO INNO DI RINASCITA – “SONO SEMPRE STATO BULLIZZATO FIN DAI TEMPI DELLA SCUOLA, MA HO CAPITO CHE SE SEI INSODDISFATTO DELLA TUA VITA DEVI SOLO…” - VIDEO

DAGONEWS

jilam samson 5

Jilam Samson, 39 anni, di Zamboanga Sibugay, nelle Filippine, è nato con una deformità congenita al viso. Una condizione che gli ha stravolto la vita diventando facile preda dei bulli che lo hanno preso costantemente in giro per tutta la vita. Ma Jilam ha trovato la forza per reagire e ha trovato conforto nel canto e nella pittura, che lo hanno aiutato a superare la crudeltà altrui.

jilam samson 1

Jilam, che si guadagna da vivere grazie alla sua voce, adesso è bloccato in casa e ha deciso di cantare per la rete. I suoi video in cui intona canzoni d’amore sono diventati virali anche fuori dal suo Paese, segnando un riscatto dopo anni di sofferenza. «Se ti senti insoddisfatto della vita, di come appaiono alcuni problemi, impegnati nella cosa che più ami e che ti fa sentire speciale».

jilam samson 2 jilam samson 3