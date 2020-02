28 feb 2020 19:27

GLI SCIACALLI DEL VIRUS – FURTO DI MASCHERINE E GEL DISINFETTANTE A LAVAGNA (GENOVA). LA DENUNCIA DELLA DIRETTRICE DELLA ASL LOCALE: “ANDREMO FINO IN FONDO, NON SI PUÒ SPECULARE IN QUESTO MODO SU DISPOSITIVI SANITARI COSÌ IMPORTANTI” - NELLA ZONA NON CI SONO CASI POSITIVI DA CORONAVIRUS, MA 44 ISOLAMENTI PREVENTIVI…