LA SCIAMANA DE’ NOANTRI - "IL VACCINO COVID? CI INIETTANO I QUANTUM DOTS E RENDONO GLI UMANI IMPURI E SCHIAVI. BILL GATES CI VUOLE TUTTI MORTI E I RIMANENTI CONTROLLATI DA REMOTO” – A RILANCIARE LE BUFALE COSPIRAZIONISTE E’ UNA CONSIGLIERA MUNICIPALE DI ROMA, FRANCESCA BENEVENTO, EX M5S ORA GRUPPO MISTO - LEGA E PD CONTRO DI LEI: "E' UNA SQUILIBRATA"

Da corrieredellosport.it

Francesca Benevento è esponente del XII municipio della capitale e convinta no vax. Infatti, sulla sua pagina Facebook pubblica molti post contro le vaccinazioni scatenando le reazione del pubblico social. Questo è uno dei suoi ultimi post: "Di preciso i medici che si sottopongono a questo vaccino cosa vogliono dimostrare? Forse un atto di fede verso il loro aguzzino?

Pur sapendo che per un vaccino occorrono 5 anni, pur non conoscendo il contenuto del veleno (che sarà noto forse fra 2 anni), pur sapendo che le case farmaceutiche sono coperte da immunità per qualsiasi danno biologico si sottopongono a ciò che gli viene richiesto dai governanti corrotti o meglio da un Bill Gates che ci vuole tutti morti e i rimanenti controllati da remoto? Forse la loro vita e la loro salute valgono così poco quanto il loro stipendio?" .

Per una volta Pd e Lega si schierano dalla stessa parrte e definiscono la consigliera Francesca Benevento "una squilibrata" che in modo assolutamente incontrollato scrive sui social messaggini 100% no vax. Infatti il suo profilo è popolato solo con post che invitano a non vaccinarsi e condividendo storia assolutamente discutibili.

