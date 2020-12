A SCIAMANO ARMATA - IL NIGERIANO IN FUGA DAL SUO PAESE PERCHÉ LA FAMIGLIA VOLEVA FARNE UNO SCIAMANO. CRISTIANO PENTECOSTALE, NON VOLEVA: “AVREI DOVUTO UCCIDERE QUALCUNO CHE SI FOSSE MESSO CONTRO DI ME” - I PARENTI GLI LANCIANO UNA "MALEDIZIONE" E LUI, CONVINTO DI ESSERNE VITTIMA PERCHE' AFFETTO DA ASMA, CHIEDE ASILO POLITICO ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE CHE LO RIMBALZA. MA POI IL TRIBUNALE DI BOLOGNA GLI CONCEDE IL PERMESSO SOSTENENDO CHE...

Ci sono i malefici della famiglia, i decessi inattesi, la stregoneria nella scelta di concedere a un nigeriano il permesso di soggiorno per motivi umanitari. L' uomo è cristiano pentacostale, ha studiato solo alla scuola primaria ed è analfabeta. Per sopravvivere in Nigeria realizza sculture in legno. Quando nel 2010 gli muore il padre emerge la sua natura semi-sovrannaturale, sacerdote sciamano dai poteri spirituali non indifferenti.

La famiglia vorrebbe che sia lui a prendere il posto del genitore "santone", ma il nigeriano di fronte ai giudici italiani fa mettere a verbale la sua contrarietà a quel ruolo. «Sono cristiano e avrei dovuto uccidere qualcuno che si fosse messo contro di me o prendergli le cose che volevo. Coi poteri spirituali». I parenti-serpenti, però, prendono male quel rifiuto e gli lanciano contro una sorta di maledizione. Da cosa lo deduce? Il nigeriano ha l' asma.

Lo spirito maligno dell'asma. L' africano dà questa versione nella richiesta di asilo politico. Un racconto giudicato «non credibile» dalla Commissione territoriale di Cesena-Forlì perché «generico e incoerente, soprattutto in riferimento al fatto di aver subìto le minacce prima di lasciare il Paese». Ma il Tribunale di Bologna sostenendo che in Nigeria si pratica davvero la stregoneria gli concede il permesso e non lo rispedisce in patria.