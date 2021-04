SCIAMANO PO’ ESSE FERO E PO’ ESSE PIUMA – IL PASSO INDIETRO DI HERMES FERRARI, IL TIPINO FINO DI MODENA CHE SI È PRESENTATO A MONTECITORIO VESTITO DA SCIAMANO: “NON VOLEVO EMULARE JACK ANGELI, NON MI INTERESSA LA POLITICA AMERICANA, VOLEVO SOLO DARE NELL’OCCHIO. E IN EFFETTI…” – “CHIEDIAMO LA RIAPERTURA DEI LOCALI O ALMENO CHE POSSIAMO PAGARE GLI AFFITTI CON CREDITO DI IMPOSTA. LA MINISTRA LAMORGESE NON PUÒ DIRE CHE LA COLPA DEGLI SCONTRI È STATA NOSTRA” – I PESTAGGI E L’ARRESTO DOPO L’AGGRESSIONE AL CONSOLE D'ALBANIA, "COLPEVOLE" DI ESSERE TROPPO LENTO SULLE STRISCE PEDONALI

1 – I NUOVI "MOSTRI" - LO SCIAMANO DI PIAZZA MONTECITORIO, HERMES FERRARI, INTERVISTATO DA "CORRIERE" E "STAMPA" COME UN RISTORATORE DISPERATO, E' UN PERSONAGGETTO MICA DA RIDERE - EX VENDITORE DI LAMPADE ABBRONZANTI E BUTTAFUORI, E' STATO ARRESTATO PER AGGRESSIONE AL CONSOLE D'ALBANIA, "COLPEVOLE" DI ESSERE TROPPO LENTO SULLE STRISCE PEDONALI - PESTO' UN VICINO DI CASA PERCHE' AVEVA PARCHEGGIATO MALE L'AUTO NEL CORTILE

2 – LO ‘SCIAMANO’ ERMES FERRARI: “SE IL GOVERNO NON CI DÀ UNA RISPOSTA SIAMO PRONTI A SCENDERE DI NUOVO IN PIAZZA."

Da “Radio Cusano Campus”

Hermes Ferrari, il ristoratore di Modena che l’altro ieri è sceso in piazza Montecitorio vestito da sciamano imitando Jack Angeli, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Un Giorno Da Ascoltare” su Radio Cusano Campus con Arianna Caramanti e Luca Rossi.

“Ho già manifestato il 4 maggio scorso a Reggio Emilia davanti al Comune portando avanti da sempre la nostra battaglia.

Non volevo emulare Jack Angeli perché non mi interessa la politica americana, volevo solo dare nell’occhio perché la figura di questo ragazzo americano ha fatto il giro del mondo e in effetti il mio travestimento ha destato attenzione nell’opinione pubblica cosa che invece non è accaduta quando poco prima mi ero incatenato a una transenna.

Chiaramente ho ricevuto tantissime critiche per questo mio voler emulare Jack Angeli ma bisogna anche valutare i pro e i contro però penso che siamo riusciti a far capire il nostro problema, ormai siamo arrivati alla fine, non ce la facciamo più!”

“Chiediamo due cose: o le riaperture dei locali con tutte le misure di sicurezza, i distanziamenti, ecc… o almeno che possiamo pagare gli affitti con credito di imposta che versiamo e non dover in questo periodo pagare le utenze che invece dobbiamo continuare a pagare ogni mese anche se siamo chiusi. Inoltre chiediamo la cassa integrazione immediata per i nostri dipendenti che hanno dovuto aspettare tanto tempo per poi ricevere una miseria quando c’è gente che nella vita non ha mai fatto nulla e percepisce magari 700 euro al mese di reddito di cittadinanza! Questo è il Paese dei controsensi.”

“Penso che non andiamo contro la Legge ma rispettiamo il diritto al lavoro e ciò è incontestabile! Sto continuando a tenere aperto da mesi, certo la gente è molta di meno rispetto a prima ma almeno si lavora. Le multe che ci vengono fatte vanno contestate e ad ogni modo io non mi nascondo, tengo aperto il mio locale con tanto di insegna illuminata e pubblicità sui miei social e le forze dell’ordine che entrano a volte sono anche empatiche e capiscono bene la nostra situazione. Io lavoro come se questi DPCM non esistessero”.

“Abbiamo anche 20mila euro di debiti tutti i mesi, tra l’altro in queste situazioni di crisi si annida anche la criminalità: molti lavoratori hanno già svenduto per necessità i loro locali per pochi soldi, questa situazione sta diventando una guerra tra poveri! Il nostro movimento è partito il 15 gennaio ed eravamo in pochissimi, oggi abbiamo dimostrato che siamo sempre di più ad avere difficoltà a vivere.

Gli episodi accaduti negli scontri a Montecitorio non sono dovuti a noi ristoratori: quando siamo andati a mani alzati e disarmati senza alcuna protezione verso la parte superiore della piazza siamo stati presi a bastonate, ho ancora i lividi per le botte prese. La ministra Lamorgese non può dire che la colpa è stata nostra. Se il governo non ci dà una risposta siamo pronti a scendere di nuovo in piazza sperando di essere ancora di più”.

