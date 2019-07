LA SCIENZA SECONDO VITTORIO FELTRI: “L'ITALIA È IL PAESE EUROPEO IN CUI SI CAMPA PIÙ A LUNGO E LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI VEGLIARDI, QUASI TUTTI, VIVE AL NORD - SE UNA MASSA DI VECCHI BACUCCHI ABITA NELLE ZONE PIÙ ESPOSTE AI COSIDDETTI RISCHI DELLE POLVERI SOTTILI E ROBA DEL GENERE, SIGNIFICA CHE IL SUPPOSTO AVVELENAMENTO DELL' ATMOSFERA È UNA GIGANTESCA BALLA. E SI POTREBBE ADDIRITTURA SOSPETTARE CHE ESSO FACCIA BENE ALLA SALUTE…”

Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”

VITTORIO FELTRI CON IL SUO CAVALLO CROCUS

È ufficiale, statisticamente provato: la longevità è femmina nonché italiana. Lo certifica l'Istat che rende noto un fatto stupefacente: l' Italia è il Paese europeo in cui si campa più a lungo. I nostri residenti, al primo gennaio 2019, esprimono un record praticamente mondiale: ben 14.456 di essi sono centenari, il 90 per cento dei quali sono donne. La stragrande maggioranza dei vegliardi, quasi tutti, vive al Nord. E ciò è sorprendente.

Si ripete all' infinito che il Settentrione è infestato dallo smog, causa principale, secondo i sedicenti esperti, dei danni all' organismo.

Stando alle cifre ufficiali non si direbbe. Se una massa di vecchi bacucchi abita nelle zone - Lombardia, Veneto, Piemonte eccetera - più esposte ai cosiddetti rischi delle polveri sottili e roba del genere, significa che il supposto avvelenamento dell' atmosfera è una gigantesca balla, e si potrebbe addirittura sospettare che esso faccia bene alla salute.

coppia anziani 3

Se non è così, i presunti competenti in materia di degrado ambientale ci spieghino perché a Milano si muore più tardi rispetto a Campobasso dove l' aria sarebbe più pulita. Questo è un mistero che nessuno è stato capace di svelare.

Viene da ridere a pensare che gli scarichi industriali e quelli delle automobili Diesel, ormai demonizzate, siano deleteri come si sostiene in contrasto con la realtà, dalla quale si evince il contrario: infatti, se coloro che dimorano nelle metropoli in cui l' inquinamento suscita allarme rimangono sulla terra oltre un secolo, mentre coloro che respirano ossigeno puro in località lontane da fonti di schifezze vanno presto all' altro mondo, forse ci conviene riflettere.

coppia anziani 1

Le teorie che accusano la civiltà moderna di uccidere il nostro habitat, come la storia del surriscaldamento del pianeta cavalcata pedestremente da Greta, forse sono soltanto fanfaluche. Lo sono indubbiamente almeno a giudicare dalle indagini demoscopiche, che sui grandi numeri sono infallibili.

Il particolare che le signore siano più dure a crepare rispetto ai signori non desti stupore: non è una novità che esse abbiano un fisico di ferro, resistente alla usura del tempo; invece noi maschi siamo di pasta frolla. Pazienza. Fate caso alla forza delle vedove. Non appena hanno seppellito il marito, rifioriscono. Viaggiano. Giocano a canasta, si distraggono, si abbandonano ai piaceri dell' esistenza da single. Viceversa i vedovi non sanno fare altro che tirare le cuoia avvolti dalla triste solitudine.

coppia anziani cohousing anziani 9