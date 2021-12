GLI SCIENZIATI DELL'ESERCITO AMERICANO RITENGONO DI AVER SVILUPPATO UN VACCINO EFFICACE CONTRO TUTTE LE VARIANTI DEL COVID E DELLA SARS - LA STRUTTURA, CHE HA SEDE NEL MARYLAND, HA INIZIATO A LAVORARE FIN DALL'INIZIO DEL 2020 CON QUEST'OBIETTIVO - TERMINATA CON SUCCESSO LA FASE 1, ADESSO I RICERCATORI DOVRANNO TESTARE IL RITROVATO SU PAZIENTI GIA' VACCINATI O INFETTATI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Walter Reed Army Institute of Research

Dopo quasi due anni, gli scienziati del Walter Reed Army Institute of Research ritengono di aver sviluppato un vaccino efficace contro tutte le varianti di COVID e SARS.

I ricercatori della struttura, che ha sede nel Maryland ed è il più grande laboratorio biomedico del Dipartimento della Difesa americana, si aspettano di annunciare ufficialmente il completamento del vaccino nelle prossime settimane, secondo quanto riportato per la prima volta da Defense One.

La notizia del nuovo super-vaccino arriva quando l'ultima variante COVID, Omicron, guida una nuova esplosione nei casi negli Stati Uniti, poche settimane dopo che è stata individuata per la prima volta in un paziente COVID della California il 1 dicembre. Ora rappresenta il 73% di tutte le diagnosi in tutto il paese, con una cifra che raggiunge il 90% in stati tra cui New York e New Jersey.

Lunedì notte, gli Stati Uniti hanno confermato la prima morte per Omicron: un uomo sulla cinquantina di Houston che non era vaccinato e si era precedentemente ripreso dal COVID prima di essere nuovamente infettato e morire.

L'esercito ha iniziato a lavorare sul vaccino Spike Ferritin Nanoparticle COVID-19 (SpFN) all'inizio del 2020, con una data di rilascio finale che probabilmente si aggiornerà via via che l'esercito presenterà i risultati della sperimentazione alla Food and Drug Administration. Inoltre, non è chiaro se SpFN sarà un vaccino singolo o multiplo.

Fin dall'inizio, gli scienziati hanno lavorato per creare un vaccino che proteggesse da tutte le varianti esistenti e potenziali dei virus. Il laboratorio ha completato le sperimentazioni sugli animali all'inizio di quest'anno con risultati positivi e nell’aprile del 2021 ha le sperimentazioni per la Fase 1.

Il Dr. Kayvon Modjarrad, direttore del ramo malattie infettive di Walter Reed, ha confermato a Defense One che la Fase 1 è terminata con successo all'inizio di questo mese di test contro Omicron e altre varianti esistenti. I risultati hanno mostrato che il vaccino SpFN crea sia una forte risposta immunitaria che un'ampia protezione contro più varianti di COVID e SARS.

«L'accelerazione dell'emergere di coronavirus umani negli ultimi due decenni e l'aumento delle varianti di SARS-CoV-2, incluso il più recente Omicron, sottolineano la continua necessità di vaccini preventivi di prossima generazione che conferiscano un'ampia protezione contro le malattie del coronavirus», ha affermato Modjarrad. «È molto eccitante arrivare a questo punto per tutta la nostra squadra e penso anche per l'intero esercito», ha continuato.

La fase 1 ha testato il vaccino su soggetti umani che non erano stati né vaccinati né precedentemente infettati da COVID. Successivamente, il vaccino dovrà essere testato su soggetti umani che sono stati vaccinati o precedentemente risultati positivi al virus.

«Con Omicron, non c'è davvero modo di sfuggire a questo virus. Non potrai evitarlo. Quindi penso che molto presto o il mondo intero sarà vaccinato o sarà stato infettato», ha detto Modjarrad.

Walter Reed sta lavorando con un partner industriale senza nome per il prossimo lancio del vaccino. «La nostra strategia è stata quella di sviluppare una tecnologia vaccinale "pan-coronavirus" che potrebbe potenzialmente offrire una protezione sicura, efficace e duratura contro più ceppi e specie di coronavirus», ha affermato Modjarrad.

Il vaccino SpFN utilizza una proteina a forma di pallone da calcio con 24 "facce" che consente di attaccare i picchi di più ceppi di coronavirus su diverse facce della proteina.