SCILLIERI, OGGI E DOMANI – IL COMMERCIALISTA DI FIDUCIA DELLA LEGA ARRESTATO PER LA VICENDA DELLA “LOMBARDIA FILM COMMISSION” E DEI FONDI NERI, VUOLE PATTEGGIARE 3 ANNI E 8 MESI E 85MILA EURO DI RISARCIMENTO – NEL SUO STUDIO VENNE REGISTRATA LA “LEGA SALVINI PREMIER”

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Vuole patteggiare 3 anni e 8 mesi e 85mila euro di risarcimento Michele Scillieri, uno dei commercialisti di fiducia della Lega arrestati nell'inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission e su presunti fondi neri. Anche il cognato Fabio Barbarossa ha chiesto di patteggiare 2 anni e 2 mesi versando 30mila euro. Le istanze, concordate coi pm, saranno valutate da un gip. Scillieri, nel cui studio venne registrata la 'Lega per Salvini premier', ha reso ammissioni. Per i contabili della Lega in Parlamento Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni e per l'imprenditore Francesco Barachetti si profila la richiesta di giudizio immediato.

