Si chiamano N'Dowe e Kivu, sono due gorilla di pianura occidentale e sono le nuove star dello zoo di Paignton, nel Devon: lo scorso 28 dicembre, infatti, i due esemplari sono stati fotografati mentre camminavano in perfetta posizione eretta e con l’aria impettita.

Una postura insolita visti che i gorilla in natura camminano in questa posizione solo per brevi tratti. N'Dowe, che pesa ben 190 chili, vive allo zoo dal 2003 insieme a Kivu e Kiondo. I gorilla di pianura occidentale sono una specie in via di estinzione con una popolazione stimata di appena 100.000 esemplari.

