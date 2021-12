SCIOGLI LE TRECCE E I CAVALLI - LA GIOCATRICE DI BASKET TERRY MITCHELL HA ACCUSATO LA LEGA AUSTRALIANA DI RAZZISMO DOPO CHE LE E' STATO CHIESTO DI TENERE LEGATE LE TRECCINE - ALL'ATLETA E' STATO COMUNICATO CHE NON SAREBBE POTUTA SCENDERE IN CAMPO SE NON AVESSE RACCOLTO I CAPELLI PER EVITARE DI SBATTERLI CONTRO I VOLTI DELLE RIVALI - DOPO IL PUTIFERIO, LA "BASKETBALL AUSTRALIA" HA FATTO MARCIA INDIETRO, ANCHE PERCHE'...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Tiffany Mitchell

Una star americana del basket si è scagliata contro la Basketball Australia per «chiara discriminazione razziale»: la lega le avrebbe vietato di portare le sue treccine sciolte.

A Tiffany Mitchell, 27 anni, arrivata dagli Stati Uniti nella squadra dei Melbourne Boomers, è stato detto che non avrebbe mai giocato nella WNBA fino a quando non avesse messo le sue lunghe trecce in uno chignon per impedire loro di sbattere contro le facce dei rivali.

Ma la regola citata dalla Basketball Australia è stata eliminata dall'organismo internazionale di questo sport e avrebbe dovuto essere cancellata anche in Australia. Le compagne di squadra si sono inginocchiate per protestare contro il veto "razzista" prima della partita di sabato dopo che Basketball Australia ha ammesso l'errore e ha annullato la richiesta.

Tiffany Mitchell 2

«Questo post sarà scomodo da leggere per alcuni e sarà d'ispirazione per altri», ha detto Mitchell su Instagram. «Durante il mio primo mese qui in Australia ho avuto pochi o nessun problema. Fino alla scorsa settimana, quando mi sono imbattuta in una situazione di chiara discriminazione razziale. Ho giocato in tutto il mondo, in tutti i massimi campionati ai massimi livelli e le mie trecce non sono mai state un problema».

«Sono stato contattata per i miei capelli e mi è stato detto che per l'inizio della stagione regolare non sarei stata in grado di giocare se non avessi legato i capelli o non li avessi indossati in uno chignon. È chiaro che solo i neri di questa lega hanno questo tipo di trecce».

Ha detto che la sentenza l'ha colpita nella partita WNBL contro i Southside Flyers sabato, nonostante la vittoria per 91-74, con Mitchell già capocannoniere della squadra.

La mail di Basketball Australia in cui annuncia il divieto

«Puoi vedere chiaramente il dolore che stavo ancora portando - e stai facendo rispettare una regola che non è nemmeno più una regola?» ha scritto online Mitchell. «Il bersaglio che sentivo di avere sulla schiena era indescrivibile, ma ho comunque giocato con tutta la delusione che ho provato da Basketball Australia».

«Quando mi sono rivolta alla Basketball Australia per esprimere il disagio che mi ha causato, hanno sostenuto che si trattava di una regola FIBA che gli era stato detto di far rispettare».

Mitchell e le compagne in ginocchio per protesta

«Ma in seguito sono stati ripristinata perché in realtà era una regola nella FIBA che non era nemmeno più in vigore... cioè stai applicando una regola che non è nemmeno più una regola?»

«Sono completamente grato al mio club perché sono stati di grande supporto. Ci siamo inginocchiate durante l'inno prima della partita. Questo ha cambiato il modo in cui mi sentivo? No, ma mi ha dato un senso di conforto sapere che le donne con cui mi gioco ogni sera mi proteggevano. Dimostra che abbiamo una lunga strada da percorrere per l'uguaglianza in tutto il mondo».

Basketball Australia ora ha ammesso di aver sbagliato. «Basketball Australia si scusa senza riserve per qualsiasi angoscia e dolore causati da questa regola», si legge in una nota.

Tiffany Mitchell 4 Tiffany Mitchell 3 Il post su Instagram di Mitchell Mitchell e le compagne in ginocchio per protesta 2