SCIOGLI LE TRECCE AI CAVILLI - L'ASSENZA DI UNA QUERELA FIRMATA DA GABRIELE MARCHETTI, IL 54ENNE RIMASTO PARALIZZATO PARTECIPANDO ALLA TRASMISSIONE “CIAO DARWIN”, RISCHIA DI PROVOCARE LA NULLITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI FIN QUI DALLA PROCURA - LA DENUNCIA DELLA MOGLIE, L’AZIONE DEI PM E IL GIP CHE…

Giulio De Santis per il “Corriere della sera”

GABRIELE MARCHETTI, IL CONCORRENTE DI CIAO DARWIN CHE RISCHIA LA PARALISI

L'assenza di una querela firmata da Gabriele Marchetti, il 54enne rimasto paralizzato partecipando alla trasmissione Ciao Darwin, rischia di provocare la nullità degli atti compiuti fin qui dalla Procura. Un pericolo dovuto all' articolo 590 del codice penale che prevede come atto valido per l'avvio di un' inchiesta per lesioni gravissime il deposito di un documento sottoscritto dalla parte offesa. Che però, nel caso specifico, è impossibilitata a firmare.

Nel fascicolo aperto dal pm Alessia Miele, al momento senza indagati, è contenuta la querela firmata dalla moglie di Marchetti, Sabrina Galmazzi. Denuncia presentata dopo l'incidente subìto dal marito il 17 aprile scorso: è caduto mentre correva sui rulli di Genodrome.

Ma il documento sarebbe privo di efficacia giuridica, seguendo l'orientamento della Cassazione. L'inchiesta pare destinata a un binario morto essendo anche scaduti i termini per il deposito di una nuova denuncia. Di conseguenza, l'esito previsto dagli inquirenti è che il primo giudice, chiamato a decidere sul caso, dichiarerà di «non doversi procedere per difetto di querela».

rulli genodrome ciao darwin

L'impasse è stata prevista dalla Procura: nei giorni seguenti al dramma il pm ha chiesto al gip la nomina di un curatore speciale. Il pm ha sottolineato pure che la querela della moglie non sarebbe idonea ai fini della procedibilità dell' azione penale per difetto di legittimazione, come stabilito dalla Cassazione. Il pm ha così chiesto al gip di nominare come curatore speciale Sabrina Galmazzi.

Ma il gip ha escluso la nomina perché il passaggio presupporrebbe l'incapacità di intendere e volere della persona offesa. Marchetti però è lucido, va quindi cercata un' altra strada. Per la Procura l' unica via è adesso quella di contestare reati che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo caso, per attivarsi, il pm avrebbe bisogno di un parere vincolante dell' Asl: a piazzale Clodio sono in attesa della relazione.