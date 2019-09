SCIPPO CAPITALE – ENNESIMO CASO DI UNA BAMBINA BORSEGGIATRICE A ROMA: GUIDATA DA UNA BOSNIACA, LA PICCOLA LADRA DI 10 ANNI HA DERUBATO UNA DONNA MA È STATA VISTA DA UN CARABINIERE – LA SUA “MAESTRA” DI SCIPPO È STATA FERMATA E LEI AFFIDATA A UNA CASA FAMIGLIA - MA NELLA CAPITALE È EMERGENZA: I BAMBINI, SPESSO ROM, VENGONO “ADDESTRATI” PER I FURTI E NON ESSENDO IMPUTABILI TORNANO SUBITO IN STRADA

Rory Cappelli per “la Repubblica - Roma”

È tristemente nota la pratica di usare minorenni, non imputabili e quindi velocemente di nuovo in strada magari dopo un passaggio nel centro Virginia Agnelli o in qualche casa famiglia, per borseggiare o elemosinare. Lunedì pomeriggio una bosniaca di 54 anni si trovava in largo Magna Grecia in compagnia di una ragazzina di appena 10 anni. Carabinieri e polizia conoscono bene la donna: i precedenti si sprecano.

La bimba, da lei spinta e guidata, si aggirava intorno a una filippina di 78 anni, ferma in strada.

Proprio in quel momento passava per il largo un vicebrigadiere dei carabinieri della stazione San Giovanni, libero dal servizio e perciò in borghese. Il militare riconosce subito la donna. Si avvicina, osserva le mosse di lei e della bambina.

Le due nel frattempo si avvicinano alla filippina; riescono a sfilarle il portafoglio. Il carabiniere le blocca: il malloppo viene restituito alla derubata, che non si era accorta di niente, mentre la 54enne - con precedenti, appunto, e nella Capitale senza fissa dimora - viene portata in caserma in attesa del rito direttissimo: dovrà rispondere dell' accusa di furto aggravato. E la bimba viene affidata ad una casa famiglia.

La piaga dei borseggiatori - spessissimo minorenni, ancora più spesso di sesso femminile - infesta la città. Presi di mira sono i turisti, ma non solo. Portafogli, smartphone, macchine fotografiche, iPod, tablet, questi gli oggetti più ricercati.

In testa ai luoghi maggiormente frequentati dai ladruncoli ci sono le stazioni Termini e Tiburtina, seguite dai vagoni della metropolitane e dalle strade più battute dai visitatori. I ladri girano in coppie o anche in bande: non è difficile che si assista a vere e proprie lezioni di furto con destrezza dove gli allievi sono minorenni. Le forze dell' ordine parlano di veri e propri tirocini, con gli adulti che dirigono i più giovani, piccolissimi come la ragazzina fermata lunedì.

A bordo dei vagoni della metropolitana incontrarli è all' ordine del giorno. Quando vengono " beccati" passano qualche giorno nei centri di accoglienza o nelle case famiglia, da dove poi si dileguano. Un' altra piaga difficilissima da arginare è quella dei piccolissimi sfruttati per chiedere l' elemosina, nonostante il divieto comunale del 2018 e il ripristino, con il Ddl Sicurezza, del reato di accattonaggio.

