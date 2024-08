LO SCIPPO IN DIRETTA - DUE LADRI ENTRANO IN UN BAR DI MILANO: IL PRIMO DISTRAE LA BARISTA MENTRE IL SECONDO SI FREGA LA BORSA CHE UNA TURISTA CANADESE AVEVA LASCIATO INCAUTAMENTE APPOGGIATA SULLA SEDIA, MENTRE FACEVA COLAZIONE - I DUE FURBETTI PERO’ NON AVEVANO FATTO I CONTI LE TELECAMERE DI SICUREZZA: SONO STATI RICONOSCIUTI E ARRESTATI... - VIDEO

Due turisti canadesi erano seduti nel bar del Duo Milan Porta nuova, hotel situato in via Cardano a Milano, quando sono entrati due ladri in successione. Il più giovane ha iniziato a parlare con la barista per distrarla, mentre l'altro ha preso la borsa e l'ha nascosta sotto la maglietta per poi uscire in tutta fretta, seguito poco dopo dal suo complice.

La scena è stata vista dagli agenti della sesta sezione della squadra Mobile, in servizio proprio per contrastare i colpi nei bar, nei negozi e negli alberghi vicino alla stazione. Così li hanno bloccati e hanno restituito la borsetta alla legittima proprietaria che nel frattempo si era accorta del furto. I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

