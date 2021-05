UNA SCONFITTA POCO JOLIE – UN GIUDICE CALIFORNIANO INFLIGGE UNA PRIMA CLAMOROSA MAZZATA AD ANGELINA JOLIE, IMPEGNATA A FARE LA GUERRA ALL’EX NEL DIVORZIO DEL SECOLO: BRAD PITT HA OTTENUTO LA CUSTODIA CONGIUNTA DEI SEI FIGLI DOPO UNA LUNGA BATTAGLIA GIUDIZIARIA – MA L’ATTRICE STA GIÀ AFFILANDO GLI ARTIGLI PER…

Da "www.huffingtonpost.it"

angelina jolie, brad pitt e i figli

Via libera da un giudice californiano alla custodia congiunta dei figli per Brad Pitt (ma solo in via provvisoria). Le superstar di Hollywood Pitt e Angelina Jolie, protagonisti di quello che è stato definito ‘il divorzio del secolo di Hollywood’, hanno sei figli, tre biologici e tre adottati. L’ex coppia ha divorziato formalmente due anni fa e da allora ha avuto inizio una lunga battaglia giudiziaria.

Dopo aver lavorato per mesi sul caso ascoltando testimonianze di professionisti che hanno avuto modo di parlare con i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt, il giudice John Ouderkirk si è espresso chiaramente sulla questione. “C’è stato un cambiamento significativo negli accordi di custodia sulla base di una decisione estremamente dettagliata presa dal giudice”, ha riferito una fonte vicina alla coppia alla testata ‘Page Six’, “Brad stava solo cercando di avere più tempo da trascorrere con i suoi figli”.

brad pitt con angelina jolie e i figli maddox e zahara

Il provvedimento tuttavia è solamente provvisorio, poiché l’attrice avrebbe intenzione di continuare la sua battaglia legale. I termini del contratto originale di custodia dei figli non sono mai stati rivelati pubblicamente, ma i media statunitensi hanno ampiamente riferito che Pitt ha cercato da subito la custodia condivisa, mentre Jolie ha chiesto l’affidamento esclusivo. I “Brangelina” si sono sposati in Francia nel 2014, ma erano una coppia dal 2004 dopo aver recitato in “Mr and Mrs Smith”.

angelina jolie e brad pitt 1 brad pitt con i figli brad pitt angelina jolie angelina jolie con shiloh angelina jolie 1 brad pitt con shiloh jolie shiloh jolie pitt shiloh jolie pitt a sinistra JOLIE PITT litigi tra angelina jolie e brad pitt jolie e pitt sul red carpet shiloh jolie pitt bimba che si veste da bimbo angelina jolie e maddox angelina jolie e i figli angelina jolie angelina jolie angelina con zahara e shiloh i brangelina 1 angelina jolie, brad pitt e maddox 3 brad pitt 1 brad pitt 2 brad pitt angelina jolie i brangelina angelina jolie, brad pitt e maddox 1 angelina jolie, brad pitt e maddox 2 angelina jolie e brad pitt 1 angelina jolie e brad pitt 2