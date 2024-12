SCONTRI A TORINO TRA MANIFESTANTI E POLIZIA - IL CORTEO DEGLI STUDENTI HA PROVATO A ENTRARE NEL POLITECNICO, TENTANDO DI FORZARE IL BLOCCO DEGLI AGENTI DI POLIZIA - I PISCHELLI, CON LE BANDIERE DELLA PALESTINA IN MANO, HANNO LANCIATO UOVA E SASSI CONTRO LE FORZE DELL'ORDINE CHE HANNO REAGITO CON DELLE MANGANELLATE - SFONDATO IL CANCELLO DELLA SEDE RAI MA I MANIFESTANTI NON SONO ENTRATI NELL'EDIFICIO - AL CORTEO DI ROMA SONO STATI ESPLOSI DEI FUOCHI D'ARTIFICIO DAVANTI AL MINISTERO DEI TRASPORTI E ALLA SEDE DELL'AERONAUTICA- CONTESTATO SALVINI

CORTEO ROMA, FUOCHI D'ARTIFICIO AL MINISTERO 'SALVINI VERGOGNA'

manifestazione usb roma 4

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Azione anche davanti al ministero dei Trasporti durante il corteo Usb a Roma. "Vergogna Salvini. Un ministro che non si occupa dei trasporti. Bravo solo ad andare alle sagre e a mangiare tortellini.

Salvini minaccia sanzioni e precettazioni. Ma noi non ci facciamo intimorire, il paese è sfinito". Cori, fumogeni e fuochi d'artificio davanti alla sede del ministero dei trasporti a Roma guidato da Matteo Salvini. Il dicastero è presidiato da diverse camionette della polizia, anche con idranti.

CORTEO USB A ROMA, FUOCHI D'ARTIFICIO DAVANTI SEDE AERONAUTICA

scontri tra polizia e manifestanti a torino 29

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Azione davanti alla sede dell'aeronautica militare, del ministero della difesa, al corteo di oggi a Roma. Passando davanti al palazzo, è stata accesa una batteria di fuochi d'artificio.

Un "attacco" simbolico del movimento della lotta per la casa per protestare "contro la guerra in Medio Oriente, contro l'aumento della spesa militare e il sostegno a Israele", dicono i manifestanti. A sfilare al corteo di Usb per lo sciopero generale anche una grande bandiera palestinese.

SCONTRI A TORINO AL CORTEO DEGLI STUDENTI

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Scontri a Torino davanti alla sede del Politecnico si sono verificati durante un corteo di studenti. I dimostranti hanno lanciato uova e sassi contro il reparto mobile della polizia, che ha reagito con manganellate. Un manifestante è stato bloccato.

manifestazione usb roma 7

I manifestanti - diverse centinaia - si erano avvicinati all'ingresso posteriore del Politecnico, tentando di sospingere contro il muro gli agenti del reparto mobile sistemati a presidio. Le forze dell'ordine hanno reagito servendosi degli scudi e dei manganelli per ripristinare una fascia di rispetto. I dimostranti in seguito si sono avvicinati nuovamente per chiedere il rilascio del loro compagno bloccato dagli agenti.

BLITZ ALLA SEDE DELLA RAI DEL CORTEO DI STUDENTI A TORINO

(ANSA) - Blitz alla sede della Rai di via Verdi, a Torino, dei giovani e giovanissimi partecipanti al corteo studentesco di stamani. I dimostranti hanno divelto la grata della porta d'ingresso al centro di produzione intitolato a Piero Angela.

scontri tra polizia e manifestanti a torino 15

Non sono però entrati nell'edificio: l'accesso era bloccato, subito dietro, da carabinieri in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno sostenuto che la Rai fa "disinformazione" su quanto avviene in Medio Oriente. Sul selciato è stata tracciata la scritta "Rai: sanzionati".

DUE STUDENTI IDENTIFICATI DURANTE GLI SCONTRI AL CORTEO A TORINO

(ANSA) - Due dei partecipanti al corteo studentesco di stamani a Torino sono stati identificati dalla polizia in occasione degli scontri con le forze dell'ordine avvenuti davanti al Politecnico. La loro condotta è ora al vaglio della Digos. Entrambi erano stati bloccati dagli agenti e dopo l'identificazione, avvenuta direttamente sul posto, sono stati rilasciati; quindi si sono riuniti al corteo.

