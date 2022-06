SCOPARE COSTA, ABUSARE DI PIU' - IL PRINCIPE ANDREA, IL FIGLIO DI ELISABETTA, STA SVUOTANDO LO CHALET SVIZZERO DI VERBIER - LA VENDITA DELLA VILLA (VALORE 21 MILIONI DI EURO), GLI SERVIRA' A PAGARE LA TRANSAZIONE CON VIRGINIA GIUFFRE, LA DONNA CHE LO HA ACCUSATO DI AVER ABUSATO DI LEI QUANDO ERA MINORENNE - LA STAMPA SVIZZERA PERO' SOSTIENE CHE IL DUCA NON HA ANCORA FINITO DI PAGARE LA CASA E QUINDI NON PUO' VENDERLA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Fuori dallo chalet svizzero del principe Andrea i furgoni fanno avanti e indietro. La villa, valore 18 milioni di sterline (21 milioni di euro), era stata messa in vendita lo scorso anno. Secondo le fonti i soldi servono al duca per pagare la transazione con Virginia Roberts, che si dice si aggiri intorno ai 12 milionni di euro, la donna che lo accusa di aver abusato di lei mentre era vittima di Jeffrey Epstein.

A gennaio era stato riferito che l’acquirente per lo Chalet Helora era stato trovato. Il principe non frequenta la casa da molti anni, ma Sarah ferguson e le loro due figlie, Beatrice ed Eugenie, hanno passato lì il capodanno insieme alle famiglie.

I vicini hanno detto che nel villaggio è arrivato un grande furgone blu per traslochi della ditta Abels, e che era stato poi riempito di scatole. La ditta è quella di cui si serve la famiglia reale.

Un abitante del villaggio di Verbier ha detto: «In paese si parla dello chalet: tutti sapevano che era stato venduto e ora è arrivato il furgone per il trasloco. Ho visto dei ragazzi spostare scatole e pezzi di mobili e sono stati lì tutto il giorno e non sembravano aver finito - è un furgone enorme, quindi immagino che ripuliranno completamente lo chalet».

«Vedevamo sempre il Duca e sua moglie qui, ma negli ultimi anni è venuta Sarah con i bambini – so che entrambi amavano il posto e hanno trascorso molti anni meravigliosi qui. Sarah è stata qui a Capodanno con la sua famiglia per l'ultima volta e hanno guardato lo spettacolo pirotecnico dal balcone - penso davvero che sia stato con il cuore pesante che l'hanno venduto perché Sarah sciava qui tutto il tempo quando era più giovane».

Nonostante i furgoni, secondo i media svizzeri potrebbe esserci altri ostacoli alla vendita perché il principe Andrea ha ancora un debito con i precedenti proprietari di due milioni di franchi svizzeri.

Le Temps e Le Matin hanno entrambi sostenuto che dal 15 dicembre 2021 la proprietà è stata al centro di una disputa legale su un presunto debito. «La misura riguarda la somma di due milioni di franchi svizzeri, un debito che il principe Andrea e sua moglie hanno con una coppia di Verbier, con la quale hanno un rapporto d'affari. Questi ultimi hanno inviato loro una lettera chiedendo il rimborso, ma non è stato rimborsato».

Una fonte vicina al Duca di York ha detto a MailOnline: «Sono in corso colloqui per risolvere la questione, che dovrebbe concludersi in modo soddisfacente per tutte le parti, ma non impedisce in alcun modo la vendita dello chalet, che sta procedendo e dovrebbe completarsi a tempo debito».

