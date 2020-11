UNA SCOPATA AL CREMLINO LA PAGANO BENE – LA MIRABOLANTE CARRIERA DI SVETLANA KRIVONOGIKH, 45ENNE E AMANTE SEGRETA DI PUTIN, CHE DA DONNA DELLE PULIZIE SI È TRASFORMATA IN UNA MILIONARIA CON PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ LEGATE A POTENTI OLIGARCHI DEL CERCHIO MAGICO DI PUTIN – STESSA SORTE È TOCCATA ALLA COMPAGNA SEGRETA DELLO ZAR: DA EX GINNASTA È DIVENTATA ONOREVOLE PRIMA DI ESSERE MESSA A CAPO DEL NATIONAL MEDIA GROUP…

Della vita privata di Putin si sa davvero poco. Molto raramente il leader del Cremlino rivela qualcosa della sua famiglia e dei suoi amori.

Stando ai giornali russi, le donne di Putin hanno però successo e ricchezze assicurati. La testata d' opposizione «Proekt» sostiene che in passato Putin abbia avuto una relazione extraconiugale con una certa Svetlana Krivonogikh.

La storia sarebbe iniziata a San Pietroburgo negli anni '90 e sarebbe proseguita anche dopo l' ascesa al Cremlino di Putin, e Svetlana, da addetta alle pulizie, si sarebbe trasformata in una multimilionaria vantando partecipazioni in società legate a potenti imprenditori del cerchio magico di Putin. «La sua famiglia non aveva soldi e dopo il diploma Svetlana lavorò per un certo periodo come donna delle pulizie in un negozio», ricorda un amico.

Svetlana Krivonogikh da giovane abitava con la madre in una kommunalka, un appartamento in cui diverse famiglie convivono dividendo i servizi e la cucina. Adesso possiede appartamenti extralusso a San Pietroburgo, Mosca e Sochi, ha delle quote in un prestigioso resort sciistico frequentato anche da Putin e, soprattutto, possiede delle partecipazioni azionarie nella banca Rossiya: un istituto bancario guidato da un oligarca considerato così vicino al leader del Cremlino da essere soprannominato "il banchiere di Putin", Yuri Kovalchuk. «Proekt» stima la fortuna accumulata da Svetlana Krivonogikh in 7,7 miliardi di rubli, oltre 85 milioni di euro, e sostiene che Putin e Svetlana, ora 45ennne, abbiano avuto pure una figlia.

Quello dei figli di Putin, veri o presunti, è un altro capitolo poco chiaro. Per trent' anni, dal 1983 al 2013, Putin è stato sposato con Lyudmila Shkrebneva, che da giovane era un' assistente di volo dell' Aeroflot.

La coppia ha avuto due figlie, Katja e Masha, ma sulle loro identità il leader russo ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Numerosi media ritengono però che le figlie di Putin siano l' endocrinologa Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, un' esperta di tecnologie che a soli 30 anni era vice prorettore dell' università statale di Mosca.

Anche la presunta compagna di Putin, la giovane Alina Kabaeva, sembra non passarsela troppo male. L' ex campionessa olimpica di ginnastica ritmica è considerata da alcuni la «first lady segreta» di Russia e, secondo i gossip non confermati, lei e Putin avrebbero dei figli.

Che sia vero o no, è innegabile che Alina Kabaeva, che ha 37 anni, 31 meno di Putin, dopo aver concluso la sua formidabile carriera sportiva ne ha iniziata un' altra per molti aspetti non meno formidabile. Nel 2007, a soli 24 anni, Kabaeva è entrata alla Duma col partito di Putin "Russia Unita" diventando una delle onorevoli più giovani di sempre. Ma la svolta è arrivata nel 2014, quando l' ex ginnasta ha lasciato il Parlamento ed è stata messa a capo del National Media Group.

E qui spunta ancora una volta il Kovalchuk: è infatti lui a controllare questo impero mediatico filo-Cremlino. Secondo il giornale The Insider, Kabaeva guadagnerebbe 8,7 milioni di euro l' anno. Una cifra enorme in un Paese in cui lo stipendio medio annuale è attorno ai 5.000 euro.

