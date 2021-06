SCOPATE! (MA NON QUI) - AGLI ATLETI DI TOKYO SARANNO DATI IN OMAGGIO 150MILA PRESERVITIVI, MA DOVRANNO PORTARSELI A CASA - L'OBIETTIVO E' SENSIBILIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA SULL'HIV - NEL VILLAGGIO OLIMPICO SARA' VIETATO OGNI CONTATTO FISICO - GLI SPORTIVI DOVRANNO MANGIARE SOLI E RIPULIRE LE SUPERFICI DOPO AVER FINITO - IL PUBBLICO AMMESSO SARA' SOLO QUELLO GIAPPONESE, VIETATI GLI SPETTATORI STRANIERI...

Dagotraduzione da News Trust

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo hanno in programma di regalare circa 150.000 preservativi ai Giochi del prossimo mese, ma gli atleti dovranno portarli a casa invece di usarli nel villaggio olimpico, dove le regole di distanziamento sociale e le misure contro il coronavirus sono la massima priorità.

Dalle Olimpiadi di Seoul del 1988, un gran numero di preservativi è stato distribuito ai Giochi per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'HIV e l'AIDS, e gli organizzatori hanno affermato che il Comitato Olimpico Internazionale ha richiesto la loro continua distribuzione.

Ma agli atleti è stato detto di mantenere le distanze gli uni dagli altri, il che significa meno opportunità di socializzare e altro ancora.

«La distribuzione dei preservativi non è destinata all'uso nel villaggio degli atleti, ma a riportarli nei paesi d'origine per sensibilizzare» sui problemi dell'HIV e dell'AIDS, ha affermato Tokyo 2020 in una risposta via e-mail alle domande di Reuters.

I funzionari hanno già escluso gli spettatori stranieri e chiedono a coloro che partecipano all'evento di mostrare il loro sostegno applaudendo piuttosto che tifando o cantando per cercare di ridurre il rischio di diffusione del virus.

Mangiare è diventato un altro problema da risolvere. Originariamente gli organizzatori avevano in programma di sfamare i residenti del villaggio in vaste sale da pranzo, la più grande con una capacità di ospitare 4.500 persone contemporaneamente.

Ma ora gli organizzatori chiederanno agli atleti di cenare da soli, mantenere le distanze sociali con gli altri e pulire le superfici dopo aver mangiato.

«Senza le misure adeguate in atto, basterà solo una persona a portare il virus e diffonderlo, specialmente in luoghi come il villaggio degli atleti», ha detto Nobuhiko Okabe, uno degli specialisti in malattie infettive e consulente di Tokyo 2020 per le misure contro il coronavirus.

«Dobbiamo fare il possibile per assicurarci che non si verifichi un'epidemia e abbiamo davvero bisogno della collaborazione di tutti gli atleti e delle delegazioni per farlo funzionare», ha aggiunto.