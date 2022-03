27 mar 2022 17:52

SCOPATE DI PRIMAVERA – INAUGURATA LA STAGIONE DEL SESSO EN PLEIN AIR, A LECCE: DUE TURISTI NON RESISTONO ALLA PASSIONE, E SI METTONO A COPULARE IN UN DISTRIBUTORE DI BIBITE SELF-SERVICE, IN PIENO CENTRO – COME DA TRADIZIONE, LA COPPIA È STATA FILMATA E IL VIDEO È DIVENTATO VIRALE. PUNTUALI SONO ARRIVATI I SOLITI APPELLI CONTRO IL DEGRADO E LA “MALAMOVIDA” (POTEVANO MANCARE?) - VIDEO + FOTO