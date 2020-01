LO SCOPATORE MASCHERATO – SE LA BIANCHERIA INTIMA SI USA PER AUMENTARE LA TEMPERATURA IN CAMERA DA LETTO, LE MASCHERE RENDONO IL GIOCO EROTICO ANCORA PIÙ STUZZICANTE – GRAZIE AL TRAVESTIMENTO SI SUPERANO INIBIZIONI E SI LIBERANO LE FANTASIE PIÙ RECONDITE, LASCIANDO SPAZIO ANCHE ALLA POSSIBILITÀ DI IMMAGINARE DI ESSERE A LETTO CON UNA PERSONA DIVERSA…

Laura Avalle per “Libero quotidiano”

FONDOSCHIENA CON PERIZOMA FOTO ANDREA ARRIGA

Il mercato mondiale della biancheria intima conta un giro d' affari di 110 miliardi di euro. Europa e Stati Uniti la fanno da padrone con marchi come l' americana L Brands, che possiede tra gli altri Victoria' s Secret, una linea di lingerie pregiata da cinque miliardi di fatturato l' anno.

perizoma con pendente gioiello

Sempre in America c' è Hanes, che controlla Playtex e Wonderbra, mentre in Europa hanno sede l' azienda tedesca Triumph International e il gruppo italiano Calzedonia, che produce e distribuisce i marchi Intimissimi, Tezenis, Falconeri e Calzedonia. E a proposito dell' Italia, nel 2018 sono state esportate merci per un valore di oltre 2 miliardi e 667 milioni di euro. Il mercato inglese, invece, è dominato da Marks&Spencer, multinazionale con sede a Londra.

SESSO A TRE

Anche i brand del lusso hanno un ruolo importante nel business dell' intimo. Tra i più forti: Agent Provocateur, Stella McCartney e Heidi Klum Intimates. E poi ci sono le grandi catene low cost come H&M, Topshop e Forever 21, che stanno incrementando la propria produzione.

Il mercato dell' intimo insomma non conosce crisi e, parallelamente, cresce l' interesse da parte degli uomini verso la biancheria intima e la vendita di intimo on-line: più 18,2 per cento circa negli ultimi 5 anni, grazie anche alla nascita di diverse start up come i siti Me Undies e Manpacks.

sesso in maschera 3

Ma in che modo la lingerie accende gli appetiti sessuali? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Concetta Miele, ginecologa, psicoterapeuta e sessuologa di Napoli: «La scelta di particolari capi intimi da indossare durante gli incontri amorosi, rientra nei giochi di seduzione che da sempre vengono agiti nelle relazioni sentimentali.

Scegliere (non farsi scegliere dal marchio) per sentirsi più seducenti e sapere di esserlo di più anche per l' altro amplifica il desiderio di entrambi. La lingerie sia essa romantica, pudica o trasgressiva può corrispondere alle aspettative dell' altro o può sorprendere, ma lo scopo unico è vivere un' eroticità e una sessualità appaganti ben sapendo che se il desiderio ha bisogno di mistero, la seduzione si avvale di sottili manipolazioni».

sesso in maschera 2

Segno più anche per i costumi erotici dei colossi dell' universo sex shop. Parliamo di Ann Summers, che detiene il monopolio del mercato di massa in abiti rubber, latex, pelle e che sfoggia vestiti da hostess, suore e casalinghe mozzafiato, e Hustler, che risponde a suon di conigliette, cappuccette rosse e seducenti marines.

sesso in maschera 1

Se è vero però che il travestimento libera le fantasie più recondite, è altrettanto corretto affermare che ci svincola dalla consapevolezza di star facendo l' amore con quella determinata persona, regalandoci l' illusione di farlo con chissà chi?

«L' immaginario erotico è la facoltà dell' essere umano di costruire immagini fantasmatiche erotizzanti: il travestimento è concretizzarle», risponde la dottoressa Miele. «Indossare "una maschera" è un modo per agire la sessualità come una persona diversa, è un tentativo di superare inibizioni e di ravvivare l' eros. È un gioco tra adulti che funziona se i ruoli sono frutto di negoziazione reciproca nel rispetto del partner e dei limiti del gioco e laddove il materiale che l' altro indossa (latex, pelle eccetera) o il tipo di maschera non si trasformino in feticcio e di conseguenza in una gabbia».

sesso in maschera 4

Da una poesia di David Herbert Lawrence: "La sessualità è uno stato di grazia. In una gabbia non può aver luogo. Rompete la gabbia allora, e cominciate a cimentarvi".

