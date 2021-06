ALLA SCOPERTA DI VENERE - NEI PROSSIMI DIECI ANNI LA NASA INVIERA' SUL PIANETA DUE NUOVE MISSIONI - SERVIRANNO A STABILIRE COME SIA DIVENTATO UNA TERRA DI VULCANI ED ERUZIONI - POTREBBE ESSERE STATO IL PRIMO MONDO ABITABILE DEL SISTEMA SOLARE, COMPLETO DI UN OCEANO E CON UN CLIMA SIMILE A QUELLO DELLA TERRA - MA 700 MILIONI DI ANNI FA...

Dagotraduzione dal DailyMail

Venere

La Nasa sta tornando su Venere per la prima volta da più di 30 anni: l'agenzia spaziale ha svelato mercoledì due nuove missioni da 500 milioni di dollari che dovrebbero essere lanciate entro i prossimi 10 anni.

In un discorso sullo stato dell'Agenzia, l'amministratore della NASA Bill Nelson ha detto che le missioni, DAVINCI+ e VERITAS, si dirigeranno verso il «gemello malvagio della Terra» come parte del suo programma Discovery.

«Le missioni mirano a capire come Venere sia diventato un mondo infernale quando ha tante altre caratteristiche simili al nostro - e potrebbe essere stato il primo mondo abitabile del sistema solare, completo di un oceano e un clima simile alla Terra», ha detto la Nasa in un comunicato.

Venere 2

DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry, and Imaging) misurerà l'atmosfera di Venere per capire come si è formata ed evoluta e determinare se ha mai avuto un oceano.

Cercherà anche gas nobili - come elio, neon, argon e krypton - nella sua atmosfera e scoprirà perché è una "serra in fuga", rispetto alla Terra.

Nel 2020, gli scienziati hanno detto che su Venere sono state scoperte tracce di gas fosfina, un gas incolore prodotto naturalmente da alcuni microrganismi in assenza di ossigeno. Ma uno studio indipendente ha smentito che si tratti di fosfina, derubricando la sostanza ad l'anidride solforosa "ordinaria".

venere

Secondo il New York Times con gli strumenti che misurano i gas nobili si potrà determinare se la fosfina esiste effettivamente.

DAVINCI+ invierà anche le prime immagini ad alta risoluzione delle "tessere" di Venere, che potrebbero essere paragonabili ai continenti della Terra. «Utilizzando tecnologie all'avanguardia che la NASA ha sviluppato e perfezionato in molti anni di missioni e programmi tecnologici, stiamo inaugurando un nuovo decennio di Venere per capire come un pianeta simile alla Terra può diventare una serra», ha detto Thomas Zurbuchen, ammministratore associato della NASA.

Zurbuchen ha continuato: «I nostri obiettivi sono profondi. Non si tratta solo di comprendere l'evoluzione dei pianeti e dell'abitabilità nel nostro sistema solare, ma di estendersi oltre questi confini agli esopianeti, un'area di ricerca eccitante ed emergente per la Nasa».

venere immaginata dalla sonda magellano

La NASA ha inviato due missioni su Venere in tempi recenti: il progetto Pioneer-Venus nel 1978 e Magellan.

Magellan, che tornò sul pianeta nell'agosto del 1990, trascorse più di quattro anni osservando Venere fino alla perdita del contatto radio il 12 ottobre 1994.

Successive missioni della NASA hanno volato su Venere, inclusa la Parker Solar Probe, che ha rilevato un segnale radio dall'atmosfera del pianeta il mese scorso, secondo quanto riportato dalla CNN.

L'Akatsuki giapponese è l'unica navicella spaziale attualmente in orbita attorno al pianeta.

la fosfina sulle nuvole di venere

L'altra missione, VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) mapperà la superficie di Venere e osserverà la sua storia geologica nel tentativo di scoprire perché si è sviluppata in modo così diverso dalla Terra.

Utilizzerà un radar ad apertura sintetica per stabilire «l'elevazione della superficie su quasi l'intero pianeta e creare ricostruzioni 3D della topografia» e per vedere se la tettonica delle placche e l'attività vulcanica sono ancora in corso sul pianeta.

Venere 3

«È sorprendente quanto poco sappiamo di Venere, ma i risultati combinati di queste missioni ci parleranno del pianeta, dalle nuvole ai vulcani fino al nucleo. Sarà come riscoprire il pianeta».

Nel 2019, i ricercatori hanno affermato che Venere potrebbe aver avuto temperature stabili nel suo passato e potrebbe aver avuto «acqua liquida» per 2 o 3 miliardi di anni.

Circa 700 milioni di anni fa, ha subito una «trasformazione drammatica» - probabilmente dovuta a eruzioni vulcaniche - che ha completamente alterato il pianeta.

Venere ha attualmente una temperatura superficiale di 864 gradi Fahrenheit.