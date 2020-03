10 mar 2020 17:48

SCOPPIA LA RIVOLTA ANCHE NEL CARCERE DI VENEZIA - LA CITTÀ È STATA BLINDATA E I DETENUTI HANNO FATTO LA COSA PIÙ PERICOLOSA POSSIBILE PER LA CITTÀ: INCENDIARE PARTI DELLA STRUTTURA - AL MOMENTO NON RISULTANO NÉ EVASI NÉ FERITI - I CARCERATI PROTESTANO PER LA SOSPENSIONE DI TUTTI I PERMESSI (DECISA PER CERCARE DI ARGINARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS) CHE HA RESO INCANDESCENTE UNA SITUAZIONE DI SOVRAFFOLLAMENTO DI PER SÈ MOLTO PESANTE