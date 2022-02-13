SCOPRIRE IL PIACERE A 60 ANNI - ALLA BERLINALE TRIONFA IL TOY BOY - EMMA THOMPSON, CHE PORTA IN SCENA UNA SESSANTENNE CHE NON HA MAI AVUTO UN ORGASMO, SCOPRE IL SESSO CON UN GIGOLO': "NON CREDO SIA UNA STORIA COSÌ RARA" - VALERIA BRUNI TEDESCHI NEO NONNA "ANTIPATICA E INTERESSANTE" ESIBISCE IL BABY FIDANZATO E LO COSTRINGE A SPOGLIARSI DAVANTI A TUTTI - VIDEO-
L'UNICO CONTE CHE CI PIACE (PAOLO): "COME IMMAGINO L'ALDILA'? SPERO IN UN BEL SONNO" - BOMBASTICA INTERVISTA DI ALDO CAZZULLO ALL'AVVOCATO DI ASTI - "PUPI AVATI DICE CHE PIACEVO ALLE DONNE, JANE BIRKIN MI TROVA SEXY: TUTTE BALLE - NELLA TOMBA DI MIA MADRE C'E' IL TESTO DI "AZZURRO". E POI LE AFFINITA' ELETTIVE CON CELENTANO, BARTALI "MAI CANTATA IN FRANCIA", LE SCUSE DI DE GREGORI, JANNACCI, LA BATTUTA DI BENIGNI, LA POLITICA E LA LEZIONE DEL PADRE: "NON ISCRIVERTI DA NESSUNA PARTE, NEANCHE ALLA BOCCIOFILA"... - VIDEO
“IL RISCHIO DI UN’AZIONE MILITARE RUSSA IN UCRAINA È ABBASTANZA ALTO E LA MINACCIA ABBASTANZA IMMINENTE” – CRESCE L’ALLERTA IN EUROPA DOPO LE PAROLE DEL SEGRETARIO DI STATO USA BLINKEN. BIDEN CHIAMA IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY E ASSICURA “UN SOSTEGNO RAPIDO E DECISO IN CASO DI INVASIONE” - PER IL MINISTRO DELLA DIFESA BRITANNICO L’IPOTESI DI UN’INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA È “ALTAMENTE PROBABILE” - NEL DONBASS SONO AUMENTATE LE VIOLAZIONI AL CESSATE IL FUOCO...
FLASH! - PER LA GIOIA DI CASTAGNA, E NELLA LATITANZA DELLA CONSOB, L'NDISCREZIONE DI UN'OPA BY UNICREDIT HA FATTO VOLARE IL SUO BANCO BPM (+ 9% ). UN'ABILE MOSSA CHE COSTRINGERA' COSI' ORCEL A SBORSARE PIU' QUATTRINI (DOMANI DECIDERA' SE ASPETTARE O OPERARE SUBITO)
L'INCREDIBILE STORIA DI ANDREA TONELLO, IMPRENDITORE DI PADOVA, CHE DA 10 ANNI TENTA SENZA SUCCESSO DI RIABBRACCIARE LA FIGLIA, PORTATA IN UNGHERIA DALLA EX MOGLIE QUANDO AVEVA POCHI MESI - SULLA VICENDA CI SONO GIA' STATI VARI PRONUNCIAMENTI, CIVILI E PENALI, MA NON E' SUCCESSO NULLA - VENERDì UN TRIBUNALE HA CONDANNATO LA DONNA A 4 ANNI DI CARCERE PER SOTTRAZIONE DI MINORE: "NON VOGLIO STRAPPARLA A NESSUNO. MA HA DIRITTO DI SAPERE LA VERITA'. DA ANNI VADO OGNI 15 GIORNI A CERCARLA A MEZOTUR, DOVE VIVEVA LA MADRE E..."
CROCETTA IN CROCE – CHE FINE HA FATTO L’EX GOVERNATORE DELLA SICILIA? VIVE IN TUNISIA PER EVITARE DI PAGARE TASSE SULLE SUE PENSIONI E PER DIVERSE INCHIESTE: LA CORTE DEI CONTI LO HA CONDANNATO A RISARCIRE 738MILA EURO – LE ACCUSE DI ESSERE STATO CON UN MINORENNE (“PETTEGOLEZZO FALSO, NON ESISTE ALCUN VIDEO HARD. PRESENTAI UNA DENUNCIA FINITA NEL NULLA”), IL RINVIO A GIUDIZIO PER CORRUZIONE E…
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
FAVORITE I SENTIMENTI – LA PANDEMIA CI HA PORTATO A METTERE IL CUORE NEL FREEZER: CHI ERA IN UNA COPPIA SOLIDA SI È UNITO ANCORA DI PIÙ, MA CHI TRABALLAVA GIÀ DA PRIMA HA SMESSO DI FARE L’AMORE E SI È MOLLATO FINENDO PER ANESTETIZZARE I SENTIMENTI – MOLTI ORA VIVONO UNA PSICOPANDEMIA, SI SENTONO PARALIZZATI DALL'ANSIA E NON RIESCONO A METTERSI IN GIOCO: UNA CONDIZIONE CHE POTREBBE AVERE STRASCICHI PER ANNI E…