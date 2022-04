SCORTE FINO ALLA MORTE - IN ITALIA E' BOOM DI CONSUMI DI PRODOTTI SURGELATI - TRA LOCKDOWN E PAURA PER LA GUERRA, NEGLI ULTIMI DUE ANNI PER LA PRIMA VOLTA SONO STATI SUPERATI I 15 KG DI CONSUMO PRO-CAPITE ANNUO DI PRODOTTI SURGELATI - LA PANDEMIA HA CAMBIATO IL MODO IN CUI MANGIAMO: OLTRE LA METÀ DEGLI ITALIANI HA AUMENTATO IL CONSUMO DI SURGELATI E IL 74%..

Da “il Messaggero”

La pandemia cambia anche le scelte di consumo a tavola. Tra lockdown, maggiore tempo trascorso in casa e una crescente propensione a fare scorte alimentari, nel biennio scorso si è registrato un boom di consumi di prodotti surgelati in tutti i segmenti merceologici, tanto che nel 2020, per la prima volta, sono stati superati in Italia i 15 kg di consumo pro-capite annuo. Oggi, la quasi totalità degli italiani (98%) consuma surgelati e ciò vale per tutte le classi d'età, aree geografiche e tipologie di famiglia, senza esclusioni.

L'Iias - Istituto Italiano Alimenti Surgelati, in collaborazione con la società di ricerca Bva-Doxa, ha fotografato le nuove tendenze del comparto, per svelare come sia cambiato, nell'ultimo biennio, il freezer degli italiani e l'approccio al consumo di frozen food, anche in base alle diverse tipologie di famiglie e fasce d'età. Dal 2020 ad oggi, oltre la metà degli italiani (54%) ha aumentato il consumo di surgelati (18% notevolmente e 36% moderatamente) e questa evidenza è emersa in modo più marcato al sud che al nord Italia e fra i giovani e nelle famiglie con figli piccoli.

E proprio queste ultime, insieme agli under 35, risultano essere gli utilizzatori più frequenti di prodotti sottozero: li consumano in media più di 2 volte a settimana (circa 2,44). Nuove abitudini che hanno spinto sempre più famiglie a cambiare il freezer o frigorifero, a favore di un elettrodomestico più capiente: +32,3% di nuovi freezer nel 2020 e +40% di frigoriferi di grandi dimensioni.

L'incremento dei consumi di surgelati si riflette anche in un aumento della varietà: il 74% degli intervistati dichiara di aver messo nel proprio freezer prodotti sottozero mai provati prima, assaggiando un po' tutte le tipologie: dai vegetali agli snack, dalle pizze al pesce e ai piatti pronti. Per tutte le categorie merceologiche sottozero, il principale driver d'acquisto per i consumatori italiani si conferma la praticità (70%), seguono la possibilità di variare il menù (37%) e di ridurre gli sprechi (25%).

