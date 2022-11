30 nov 2022 12:20

SCOSSONE IN VATICANO! - SI È DIMESSO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA DELLA SANTA SEDE, PADRE JUAN ANTONIO GUERRERO ALVES: HA LASCIATO PER “MOTIVI PERSONALI”, FORSE RAGIONI DI SALUTE - ERA STATO NOMINATO PREFETTO DELLA SEGRETERIA PER L'ECONOMIA DA PAPA FRANCESCO NEL NOVEMBRE DEL 2019, PRENDENDO IN MANO IL DICASTERO ALLORA GUIDATO DAL CARDINALE GEORG PELL – AL SUO POSTO MAXIMINO CABALLERO LEDO, ATTUALMENTE SEGRETARIO GENERALE…