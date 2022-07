SCOTLAND YARD HA IL MANGANELLO MOSCIO - LE FORZE DI POLIZIA IN GRAN BRETAGNA FANNO ACQUA DA TUTTE LE PARTI: OGNI ANNO OLTRE 69MILA DI CASI RESTANO IRRISOLTI E SOLO METÀ DEI CRIMINI VENGONO REGISTRATI ENTRO LE 24 ORE PREVISTE - GLI ISPETTORI HANNO EVIDENZIATO 14 CARENZE SIGNIFICATIVE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ E NELL'ASSISTENZA ALLE VITTIME, DELINEANDO UN QUADRO AGGHIACCIANTE - LA COLPA SAREBBE DI…

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

Scotland Yard, il corpo di polizia più famoso e celebrato del mondo, ha bisogno di «interventi speciali» perché «non è adatto allo scopo» è «istituzionalmente inetto» e non sa più rispondere alle esigenze dei cittadini. L'Inspectorate of Constabulary di Sua Maestà, che ha potere di ispezione sulle forze di polizia, ha redatto un rapporto che condanna senza riserve l'attuale capacità operativa della polizia metropolitana, accusata di continui fallimenti nelle indagini, di trascuratezza, di abusi e di razzismo.

[…] Gli ispettori hanno evidenziato 14 carenze significative nella lotta alla criminalità e nell'assistenza alle vittime, delineando un quadro agghiacciante che è notevolmente peggiorato negli ultimi anni sotto la gestione di Cressida Dick, la prima donna al comando del corpo. Dick si è dimessa nel febbraio scorso […]

Da tempo i cittadini lamentavano che telefonare a Scotland Yard non serviva a nulla […] In troppi casi c'è stata una mancata valutazione della vulnerabilità, una carenza di consulenze e una totale incapacità di consigliare le vittime su come conservare le prove. Solo metà dei crimini vengono registrati entro le 24 ore previste e oltre 69.000 ogni anno non vengono registrati affatto.

Nessuno avvisa le vittime quando le indagini sulla loro denuncia vengono abbandonate e non si presta attenzione alle loro esigenze. Numerose segnalazioni di abusi online sui minori sono state lasciate cadere. Fermi e perquisizioni vengono spesso effettuati senza essere registrati, e non è possibile accertare se fossero giustificati.

[…] La colpa, scrivono i giornali di Londra, è di Theresa May, che prima come ministro dell'Interno e poi come primo ministro, ha tagliato drasticamente i fondi […]

