10 ago 2024 15:30

SCROCCONI ON THE ROAD! – UNA COPPIA È SCAPPATA DA UN ALBERGO DE L’AQUILA DOPO AVER TRASCORSO DIECI GIORNI DI VACANZA NELLA STRUTTURA - I DUE SONO “PROFESSIONISTI DELLO SCROCCO”: AVEVANO FREGATO ANCHE L’AUTO A NOLEGGIO SULLA QUALE VIAGGIAVANO, MAI PAGATA E NON RICONSEGNATA – I TRUFFATORI SONO STATI FERMATI SULL’AUTOSTRADA A24, MENTRE ERANO IN FUGA DALL’ALBERGO E SONO STATI DENUNCIATI – COME SE NON BASTASSE, L’UOMO ALLA GUIDA ERA SENZA PATENTE E CON L’OBBLIGO DI DIMORA NEL COMUNE DI RESIDENZA…