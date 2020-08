18 ago 2020 17:27

A SCUOLA DI CONTAGIO – COSA SUCCEDE SE UN RAGAZZO O UN PROFESSORE RISULTANO POSITIVI? BASTERÀ UN SOLO CONTAGIO PER FAR SCATTARE LA QUARANTENA PER ALUNNI E INSEGNANTI CHE SONO ENTRATI IN CONTATTO CON IL CASO NELLE ULTIME 48 ORE – GLI ISTITUTI DOVRANNO ALLESTIRE UNA CAMERA DI ISOLAMENTO: LÌ IL CASO SOSPETTO ATTENDERÀ I GENITORI CHE DEVONO CONTATTARE LA ASL PER IL TAMPONE – SILERI: “SE C’È UN CASO IN CLASSE PUÒ SCATTARE LA CHIUSURA DELLA SCUOLA…”