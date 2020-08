A SCUOLA DI CONTAGIO - LA SPAGNA SI PREPARA A RIPORTARE SUI BANCHI GLI STUDENTI CON UNA SERIE DI MISURE PER TENTARE DI LIMITARE IL RISCHIO CONTAGIO: MANTENIMENTO DI UN METRO E MEZZO DI DISTANZA, MASCHERINA OBBLIGATORIA A PARTIRE DAI SEI ANNI, LAVAGGIO DELLE MANI CINQUE VOLTE AL GIORNO, VENTILAZIONE DELLE AULE IL PIÙ FREQUENTEMENTE POSSIBILE E…

Da “la Repubblica”

Mantenimento di un metro e mezzo di distanza, mascherina obbligatoria a partire dai sei anni, lavaggio delle mani cinque volte al giorno, ventilazione delle aule il più frequentemente possibile e misurazione della temperatura da parte della famiglia o dell'istituto in base alla decisione di ciascuna comunità.

Queste sono le misure decise in Spagna per la scuola contenute nell'accordo tra l'esecutivo di Pedro Sanchez e le comunità. «Stiamo lavorando per un ritorno a scuola sicuro, molto controllato. Non esiste il rischio zero in nessun ambito sociale, ma la scuola in questo momento, come si sta preparando, è più sicura di altri ambienti » ha detto la ministra dell'Educazione, Isabel Celaà.

Le scuole sono chiuse in Spagna da metà marzo; i bambini non sono potuti uscire di casa per sei settimane. La Spagna, 47 milioni di abitanti, è il Paese europeo con il maggior numero di contagi, pari a quasi 420 mila, mentre i decessi sono quasi 30 mila.

A Madrid, i contagi segnalati nelle ultime 24 ore sono scesi a 817. Dall'inizio della pandemia, nella capitale si sono registrati 118.887 casi confermati di coronavirus

