UNA SCUOLA PER DUE SCANDALI - TREMA SCIENCES PO, LA SCUOLA UNIVERSITARIA PARIGINA CHE DA DECENNI FORMA L’ÉLITE FRANCESE: MARTEDÌ UN CENTINAIO DI STUDENTI PRO-PALESTINA HANNO OCCUPATO UNA SALA E FILTRATO L’INGRESSO DEI COMPAGNI, IMPEDENDO L’ACCESSO A UNA RAGAZZA EBREA – IERI, IL DIRETTORE MATHIAS VICHERAT SI È DIMESSO DOPO ESSERE STATO RINVIATO A GIUDIZIO, ASSIEME ALLA EX COMPAGNA, PER VIOLENZE DOMESTICHE: I DUE SI ERANO DENUNCIATI A VINCENDA DOPO ESSERSI PRESI A MAZZATE IN UN BAR DI PARIGI...