LA SCUOLA FORMATO CHAT – POLEMICHE SULLA DECISIONE DI UNA SCUOLA CHE HA DECISO DI SOSTITUIRE I VOTI IN PAGELLA CON GLI EMOTICON: ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI" DI MODENA I GENITORI DELLA PRIMA ELEMENTARE SCOPRIRANNO L’ANDAMENTO SCOLASTICO DEI FIGLI ATTRAVERSO SORRISI E FACCE STUPITE – NON SOLO: IL COMPITO DI FARE UNA VALUTAZIONE SPETTERÀ A…

Da "www.repubblica.it"

Niente voti in pagelle: solo faccine. Emoticon. Un sorriso al posto di un 8, un grido al posto di un 4. E' un esperimento, che non mancherà di scandalizzare qualcuno e far discutere. Lo ha lanciato una scuola modenese per due classi delle prime elementari.

All'istituto comprensivo Gianni Rodari di Modena: i voti del primo quadrimestre saranno sostituti dalle emoticon. E saranno i bambini a darsi una valutazione con questo metodo a loro più congeniale e abituale. Le loro schede saranno confrontate con quelli dei maestri per elaborare il giudizio condiviso.

Se la novità avrà successo e incontrerà anche il gradimento dei genitori verrà estesa anche ad altre classi, nelle intenzioni della scuola. "Le reazioni dei genitori - dice

alla Gazzetta di Modena il dirigente Daniele Barca - sono state di fiducia e curiosità. Le domande che hanno posto puntavano a comprendere la scheda e il meccanismo di autovalutazione dei bambini.

Ho e abbiamo sottolineato l'aspetto raro e prezioso di un momento come questo in cui diventa formativo ascoltare come un bambino, come un figlio, si percepisce". Se ci saranno effetti positivi il passaggio successivo è "quello di costruire pagelle per l'autovalutazione e momenti di riflessione e confronto anche per le altre classi, fino ai grandi della secondaria inferiore"

L'obiettivo è quello di responsabilizzare maggiormente gli alunni nell'ambito del progetto "Oltre le discipline". Non è l'unica iniziativa originale: da tempo alle Rodari non si visualizzano più i freddi voti sul registro elettronico per favorire piuttosto l'incontro delle famiglie con i docenti.

