UNA SCUOLA A MISURA DI FIGLIO – UNA COPPIA NEOZELANDESE, CON UN BEL PO’ DI SOLDI IN BANCA, HA DECISO DI COSTRUIRE UNA SCUOLA CHE RIUSCISSE A INTERCETTARE LE PASSIONI PER LA ROBOTICA DEL FIGLIO: UN PROGETTO DA 10 MILIONI DI DOLLARI PER UNA STRUTTURA CHE PREVEDE LABORATORI DI SCIENZE, TEATRI, UN’AREA LOUNGE E CORSI DI YOGA, TENNIS E SURF – L’ISTITUTO È APERTO A TUTTI (I FIGLI DI PAPÀ) VISTO CHE LA RETTA È DI…

DAGONEWS

Una coppia benestante neozelandese, che non è riuscita a trovare una scuola abbastanza buona per il talentuoso figlio di sei anni, ne ha costruita una per lui al modico prezzo di 10 milioni di dollari.

Evan Christian, un agente immobiliare, e sua moglie Katherine Allsopp-Smith, una interior designer, hanno trascorso diverso tempo a cercare un istituto scolastico per il figlio Branson, che ha un forte interesse per la robotica. Ma dopo un po’ si sono dovuti rassegnare al fatto che la scuola giusta per lui non esisteva e che se volevano una scuola che riuscisse a intercettare le passioni del figlio, dovevano costruirla loro.

La scuola, a Takapuna, in Nuova Zelanda, dispone di laboratori specializzati in tecnologia e scienze, teatri, una cucina e un’area lounge: i bambini trascorrono un terzo del loro tempo fuori dalla classe e possono partecipare a corsi di yoga, vela, tennis, surf e sci.

Le classi sono attualmente frequentate da 20 bambini, ma la scuola si espanderà e verrà costruita una struttura da 10 milioni di dollari. Al momento ci sono quattro insegnati e sono previse borse di studio per chi non riuscirà a pagare la retta di oltre 16mila dollari annuali.

