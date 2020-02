A SCUOLA PER SALVARE MAMMA E PAPA' – IN TENNESSEE ALCUNI ISTITUTI ALLENANO GLI STUDENTI ANCHE DI SEI ANNI A SOMMINISTRARE IL NALOXONE, IL FARMACO IN GRADO DI SALVARE CHI È IN OVERDOSE: AI BAMBINI SI INSEGNA COME ADOPERARE LO SPRAY NASALE SUI GENITORI – LO STATO CONSERVATORE E MOLTO RELIGIOSO È UNO DEI PIÙ COLPITI DALL’EPIDEMIA DI OPPIOIDI CHE NEGLI ULTIMI ANNI HA MIETUTO NEGLI USA OLTRE 400MILA VITTIME…

Anna Guaita per "www.ilmessaggero.it"

bimbi usano il naloxone 3

Avere sei anni e dover salvare la mamma o il papà in overdose. Non è un incubo, ma una realtà per tanti bambini del Tennesse, uno degli Stati più colpiti dall’epidemia degli oppiacei che negli ultimi anni ha mietuto negli Usa oltre 400 mila vite.

La situazione è diventata così grave che pure in questi Stato conservatore e molto religioso, ci sono scuole dove il pragmatismo ha vinto su ogni esitazione morale e gli insegnanti hanno cominciato ad allenare gli studenti a somministrare il naloxone, il farmaco in grado di salvare chi sia in overdose.

naloxone 3

I corsi di “prevenzione del rischio” non sono tenuti in tutte le scuole e spesso anzi genitori non danno il permesso di tenerli, e tuttavia infermiere e insegnanti sono riusciti in tre anni ad allenare 600 bambini dalla prima elementare al liceo all’uso dello spray nasale: «Diciamo che è come usare una pistola ad acqua» ha spiegato alla Bbc l’infermiera Sherry Barnett.

overdose 2

La signora comincia sempre le lezioni ricordando il suo personale dramma, quando per tre anni rimase anche lei vittima della dipendenza: «I bambini non sono mai scandalizzati o spaventati, sono i genitori a pensare che non sia appropriato che io ne parli».

bimbi usano il naloxone 1

Ma non tutti i genitori si scandalizzano. La signora Tiffany Pierce ad esempio ha portato la sua bambina di cinque anni a seguire uno di questi corsi nella locale biblioteca: «Se io a dieci anni avessi saputo cosa fare, forse avrei potuto salvare mio padre – ha spiegato al New York Times -. La mia bambina non ha bisogno di saperlo, ma voglio che capisca sin da ora quanto sono pericolose le droghe».

naloxone 2

Nella contea di Carter, al confine fra il Tennessee e la North Carolina la popolazione arriva a 56 mila persone. In cinque anni, ci sono stati 60 decessi da overdose di oppiacei, tutte vite che si sarebbero potute salvare con la pronta somministrazione del naloxone.

naloxone 2

I bambini istruiti a somministrarlo ricevono due dosi in buste blu sigillate. Negli ultimi tre anni, almeno un centinaio di questi bambini ha dovuto usare il farmaco e ha chiesto alle infermiere due nuove dosi.

naloxone 1 overdose 1 naloxone 1 overdose naloxone 4