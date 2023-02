3 feb 2023 08:42

SCUOLA ZOO - IN UNA SCUOLA MEDIA IN PROVINCIA DI VENEZIA, UN PROFESSORE HA PICCHIATO IL PRESIDE DI FRONTE AGLI STUDENTI - LA VITTIMA DELL’AGGRESSIONE È IL 35ENNE PAOLO PAROLINI, UNO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PIÙ GIOVANI IN ITALIA: POCHI MINUTI DOPO ESSERE ENTRATO IN SERVIZIO, È STATO AVVICINATO DAL DOCENTE CHE HA INIZIATO A OFFENDERLO E POI SI E' LANCIATO CONTRO DI LUI A CALCI E PUGNI - ORA IL DOCENTE RISCHIA IL LICENZIAMENTO