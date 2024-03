NELLE SCUOLE E ALL’UNIVERSITÀ OGNI GIORNO QUALCUNO SI SVEGLIA E FA COME CAZZO JE PARE! – TOMASO MONTANARI, RETTORE DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA, HA SOSPESO LA DIDATTICA IL 10 APRILE PER LA FESTA DI FINE RAMADAN: “È UN SEGNO DI SOLIDARIETÀ CON I PALESTINESI DI GAZA SOTTOPOSTI A UN INAUDITO MASSACRO”- MA C’È DI PIÙ: L’ATENEO VALUTA DI FERMARE LE LEZIONI ANCHE IL PROSSIMO 11 OTTOBRE, GIORNO DEL KIPPUR, IN MEMORIA DELLA STRAGE DEL 7 OTTOBRE IN ISRAELE…

Estratto dell'articolo di Giorgio Bernardini per www.corriere.it

tomaso montanari

Non solo Pioltello: l’Università per Stranieri di Siena ha deciso di sospendere la didattica il prossimo 10 aprile, “in segno di condivisione” per la festa di fine Ramadan. C’è di più: è in corso di valutazione della stessa università la possibilità di fermare le lezioni anche per il prossimo 11 ottobre, Kippur, quando sarà passato da poco un anno rispetto alla strage del 7 ottobre 2023.

ramadan

La notizia è trapelata nella mattinata di oggi (30 marzo), prima che fosse lo stesso ateneo - il cui rettore è lo storico dell’arte Tomaso Montanari - a divulgare le motivazioni.

E così, dopo giorni di polemiche per la chiusura della scuola primaria del milanese, fissata per il giorno finale del mese sacro per la religione islamica, anche un’università, tramite un decreto, aderisce a questa iniziativa.

universita per stranieri di siena

La scelta della scuola primaria di Pioltello, parte dell'istituto comprensivo Iqbal Masih, aveva suscitato nei giorni scorsi feroci critiche, ma anche il plauso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha espresso il suo «apprezzamento» per il lavoro degli insegnanti e degli organi di quell’istituto. «La nostra missione statutaria è costruire il multiculturalismo, oltre che contribuire alla pacifica convivenza tra i popoli: ci sembra una missione oggi particolarmente urgente».

tomaso montanari 4

Il clima di scontro negli atenei italiani sul conflitto mediorientale è al centro delle cause che hanno spinto Montanari alla sospensione delle lezioni. […]

Tra i motivi elencati da Montanari quello di dare un «visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza, in grandissima parte musulmana, sottoposta a un incessante, inaudito, massacro. La nostra missione statutaria - spiega il rettore - è costruire il multiculturalismo, e contribuire alla pacifica convivenza tra i popoli».

[…]

carestia a gaza 5 universita per stranieri di siena truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 6 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 3 carestia a gaza 7