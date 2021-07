LE SCUOLE DI INGLESE RIEMPIONO MALTA DI COVID: RIENTRANO VENERDÌ I 157 STUDENTI ITALIANI CHE ERANO IN QUARANTENA SULL'ISOLA. OGGI CHARTER SPECIALE PER 128 FRANCESI IN ISOLAMENTO. DOMANI TOCCA AI RAGAZZI SPAGNOLI. I FOCOLAI CHE SI SONO ACCESI NELLE SCUOLE D'INGLESE HANNO PIÙ CHE CENTUPLICATO I CONTAGI A MALTA IN APPENA TRE SETTIMANE…

Da ansa.it

Domani potranno rientrare in Italia i 157 giovani studenti italiani in quarantena a Malta perché risultati positivi al Covid durante una vacanza-studio nelle scuole d'inglese dell'arcipelago. L'ente nazionale del turismo maltese (Mta) ha messo a disposizione un volo speciale per Roma.

Un altro charter è stato predisposto, sempre domani, per gli studenti spagnoli. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. Oggi un primo volo sanitario riporterà a Parigi 128 studenti francesi. I voli seguono quelli che lunedì e martedì scorso hanno evacuato i 'negativi' verso Italia, Germania, Francia e Spagna.

Il charter noleggiato da Mta per gli studentii positivi francesi sarà un Boeing 737 della compagnia francese ASL Airlines France specializzata in voli sanitari e medici. Sui voli di evacuazione organizzati dalle autorità maltesi saranno ammessi soltanto studenti di lingue posti in quarantena. Il governo maltese esclude di organizzare voli di rientro per chi è entrato nel paese per turismo ed è stato posto in quarantena. Il ministero del Turismo in vista della riapertura delle scuole aveva lanciato una campagna di forti incentivi, tra cui sconti per i soggiorni e distribuzione di blocchetti di voucher per 300 euro a tutti gli studenti.

I focolai che si sono accesi nelle scuole d'inglese hanno più che centuplicato i contagi a Malta in appena tre settimane (i casi attivi erano 23 il 27 giugno, 2.346 ieri: oltre il 90% a carico di non vaccinati, oltre un quarto del totale givani studenti stranieri). Le oltre 40 scuole d'inglese presenti a Malta e Gozo sono state chiuse dal governo il 14 luglio, con preavviso di appena cinque giorni.

L'associazione della scuole ha stimato in oltre 40 milioni di euro il danno subito dal comparto. All'inizio della settimana il governo della Valletta ha già rimandato a casa, con due charter operati dalla compagnia governativa Malta MedAir, gli studenti posti in quarantena per i contatti avuti ma negativi ai test: lunedì il primo volo ha riportato a Roma 58 italiani ed ha proseguito per Francoforte con un gruppo di tedeschi, martedì un secondo volo ha fatto scalo prima a Parigi poi a Madrid. Un portavoce della Mta non ha voluto specificare al Times of Malta l'ammontare delle spese definendo l'informazione "commercialmente sensibile".

