Traduzione dell’articolo di Jason Horowitz per www.nytimes.com

noemi bocchi francesco totti al compleanno del figlio cristian

C'era una volta Francesco Totti, il principe del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e scoprendo una maglietta con la scritta "6 UNICA", una proclamazione d'amore eterno per Ilary Blasi, una showgirl che gli aveva rubato il cuore. I due si sposarono in diretta televisiva, ebbero tre figli e si trasferirono in una villa degna di una famiglia reale nata e cresciuta a Roma.

Ora, 20 anni dopo, lui dice che è stata la Blasi a rubargli gli orologi Rolex.

noemi bocchi e francesco totti allo stadio a monte carlo

In risposta al furto dei suoi orologi, che si dice abbiano un valore di oltre 1 milione di euro, il signor Totti, 46 anni, ammette di aver fatto razzia della collezione di scarpe Jimmy Choo, Amina Muaddi, Le Silla, Casadei e Gucci della moglie. Ha anche nascosto le sue borse di Dior, Louis Vuitton, Hermès e Chanel, che è il nome di una delle loro figlie.

noemi bocchi e francesco totti allo stadio a monte carlo

"La guerra del guardaroba", ha dichiarato il quotidiano romano Il Messaggero.

"Cosa potevo fare? Ho nascosto le sue borse, sperando di poterle scambiare", ha detto il signor Totti in un'intervista. La Blasi, 41 anni, ha recuperato le borse con l'aiuto di un fabbro nella villa che, goffamente, condivide ancora con il signor Totti o con un'offerta di pace da parte del marito.

Per un Paese - e soprattutto una città - spesso afflitto da un profondo cinismo nei confronti delle apparenze da favola, della durata della felicità e persino dell'esistenza del vero amore, la rottura si è rivelata un trauma pubblico e una bonanza da tabloid.

La separazione può essere una cosa normale per il complesso industriale delle celebrità del calcio, ma a Roma la separazione ha segnato una leggenda. Totti - uno dei giocatori più celebri della sua generazione e il più amato nella storia dell'A.S. Roma - è venerato a Roma per essere rimasto nella squadra della sua città per tutto il quarto di secolo di carriera, compresi i giorni in cui era il Bambino d'Oro, il Fenomeno, il Capitano e la Leggenda.

francesco totti e noemi bocchi a montecarlo foto chi

Più gli estranei prendevano in giro il suo accento romano, la sua grammatica abbreviata in dialetto e il suo vocabolario colorito per il suo provincialismo romano, più lui diventava lo stemma umano della città. Alla fine si è preso in giro da solo in pubblicità televisive e libri di barzellette su Totti.

Durante l'ultima partita di Totti, generazioni di italiani hanno versato una lacrima, e i romani hanno pianto in modo incontrollato, quando il campione ha fatto un giro di campo con la signora Blasi e i suoi figli. È diventato la personificazione della fedeltà romana.

Ora tutta l'Italia, a quanto pare, è concentrata sulla sua presunta infedeltà.

francesco totit e noemi bocchi allo stadio

Questa settimana, il signor Totti è andato pubblicamente a caccia di case con la sua fidanzata, Noemi Bocchi, 34 anni, una fioraia dall'aspetto non del tutto dissimile da quello che aveva la signora Blasi. ("Foto esclusiva", recitava la copertina di Chi, una rivista di gossip, "Francesco Totti costruisce una casa con Noemi").

Per non essere da meno, la Blasi ha portato una delle sue borse firmate come un neonato a cena con un misterioso investitore immobiliare, una serata immortalata dai paparazzi e finita sulla copertina della rivista Diva e Donna. ("Tra Totti e la Blasi sempre più guerra", recitava il titolo).

francesco totti da noemi bocchi al circeo foto di chi

La prossima settimana, la coppia separata dovrebbe incontrarsi a porte chiuse in un'aula del tribunale di Roma per una seconda udienza sulla merce mancante.

Il procedimento è considerato un'anticipazione di una dura battaglia per il divorzio sulla loro villa, da cui lei pare voglia che lui esca, sulle quote della scuola calcio Totti, di cui lei pare voglia mantenere una parte, e sulle colpe di chi ha tradito per primo.

La prima soffiata è arrivata a febbraio, quando Dagospia, la testata più affidabile del gossip italiano, ha riferito che il signor Totti aveva una fidanzata, indicando la signora Bocchi seduta un paio di file dietro di lui a una partita di calcio a dicembre.

noemi bocchi e francesco totti a cena al crazy pizza

Sia il signor Totti che la signora Blasi hanno negato vigorosamente la notizia.

"Non è la prima volta che mi capita di sentire queste notizie false", ha detto Totti, che indossava una felpa grigia con cappuccio e un piumino, in un video girato in una strada vuota. "E, sinceramente, sono davvero stanco di dover smentire".

Ma la gente ha iniziato a cercare segni di discordia. I media britannici si sono concentrati su una conversazione del 2020 che il signor Totti ha avuto in video con Christian Vieri, un'altra stella ormai di mezza età del calcio italiano, in cui il romano ha presentato un gatto pelato che ha chiamato "pipistrello", di nome Donna Paola, che ha detto che sua moglie aveva preteso diventasse un membro della loro famiglia.

ilary blasi totti

"Giuro che stavo per separarmi da mia moglie per il fatto che avesse preso questo gatto", ha detto il signor Totti con leggerezza. "Non ci siamo parlati per giorni e poi mi sono innamorato anch'io del gatto".

Non è chiaro chi prenderà il gatto ora. A luglio, la coppia ha ammesso la fine del loro matrimonio in due comunicati stampa. Entrambi hanno chiesto di mantenere la privacy per il bene dei loro tre figli.

La Blasi, che ha condotto il reality show "Grande Fratello", attualmente conduce "L'isola dei famosi" ed è il volto di una bevanda dietetica, non si è necessariamente tirata indietro.

ILARY BLASI ROLEX

Questa settimana, ha cambiato il suo gioco di selfie in esposizione sui social media e ha invece posato lontano dalla macchina fotografica, indossando solo jeans strappati e i suoi lunghi capelli biondi. Ha trascorso l'estate in Tanzania, dove ha popolato il suo feed di Instagram con foto di se stessa e dei suoi attributi fisici in vari bikini di marca.

Altri post sembrano avere in mente la sua situazione matrimoniale. Ad Halloween ha visitato una escape room a Roma.

tweet totti ilary 8

Ma l'apparizione della signora Blasi sui social media più scrutinata è avvenuta all'inizio di ottobre, quando è sembrata prendere in giro il marito in un video su Instagram, riprendendosi davanti a un negozio di Rolex, alzando un sopracciglio e ruotando il polso. Ha taggato il signor Totti nel post.

Sia il signor Totti che la signora Blasi, tramite i loro avvocati, hanno rifiutato di commentare, ma nell'intervista rilasciata a settembre al Corriere della Sera, il signor Totti ha ammesso di aver nascosto gli accessori firmati della moglie, prodotti che secondo i suoi avvocati sono fondamentali, insieme a più di 30.000 euro al mese, per il mantenimento del suo stile di vita.

tweet totti ilary 9

Nell'intervista, il signor Totti ha detto che il matrimonio era in crisi da tempo e ha affermato di non essere "il primo a tradire", e successivamente ha detto che alcuni informatori gli avevano detto che la moglie aveva "più di un" amante. I giornali di gossip italiani hanno proposto l'ex amante di una popolare showgirl argentina e un personal trainer come buoni candidati.

Ma i sostenitori della signora Blasi hanno ribattuto che uno dei messaggi intercettati dal signor Totti sul suo telefono, con le istruzioni per un appuntamento in albergo, era in realtà destinato a un investigatore privato che la signora Blasi aveva assunto per seguire il marito.

Il signor Totti ha detto che lei ha anche piazzato cimici e localizzatori GPS nella sua auto. Ha indicato diversi punti di pressione, tra cui la morte del padre per Covid nel 2020 e la sua stessa malattia per Covid. "Mia moglie, però, quando avevo più bisogno di lei, non c'era", ha detto. Ha ammesso alcune colpe ("avrei dovuto portarla a cena di più"), ma ha detto che il matrimonio era in difficoltà già nel 2017, quando la sua carriera è finita.

ilary blasi e i rolex di totti - meme

"Ero fragile", ha detto. "E Ilary non capiva l'importanza di questo dolore. Noemi mi ha aiutato a superare tutto questo", ha detto.

ILARY BLASI totti

Il mese scorso, la coppia ha fatto il suo debutto ufficiale in pubblico, sedendosi insieme a una partita di calcio. Questa settimana, Chi ha pubblicato un servizio a più pagine che li ritrae mentre guardano case insieme alla figlia di lui e alla figlia di lei, avuta da un precedente matrimonio.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI

Come colpo apparentemente finale alla storia di Cenerentola, il signor Totti, il rampollo della Roma sud, dove i residenti sanguinano il rosso e il giallo della Roma, sta esaminando le case nella zona nord della città, più ricca. Roma Nord è identificata con i rivali della A.S. Roma, la Lazio.

ilary blasi lenor MEME SULLA SEPARAZIONE TRA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI totti blasi francesco totti totti blasi ironie